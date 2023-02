Török-szíriai földrengés

Törökországban 20 ezer fölé emelkedett a halottak száma

Törökországban pénteken 20 213-ra emelkedett a hétfői földrengés halálos áldozatainak a száma - közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a dél-törökországi Hatayban található koordinációs központban.



Koca arról is beszámolt, hogy a sebesültek száma elérte a 80 052-t.



Péntek késő este Adiyaman tartományban a mentés 113. órájában épségben hoztak fel a romok alól egy 57 éves nőt.



Recep Tayyip Erdogan török elnök a nap folyamán azt nyilatkozta, hogy a mentési munkálatokban annak ellenére nem tudták elérni a kívánt sebességet, hogy a világ talán legnagyobb mentőcsapatát gyűjtötték össze 141 ezer emberrel, köztük 30 ezer hivatásossal, mivel a pusztítás olyan nagy területet és olyan sok épületet érintett.



Hatay tartomány vidéki részén, Altinözü körzetben egy olajfákkal borított földön például 30 méter mély és 200 méter széles "völgy" keletkezett. A térségben lakók arról számoltak be az NTV török hírtelevíziónak, hogy a földrengés során óriási robajt hallottak, valamint zöld fényjelenséget láttak a térségben.



Az NTV pénteki jelentése szerint a földmozgásban regisztráltan összeomlott épületek száma továbbra is 6444.



Egyelőre hivatalos becslés nincs arról, hogy hány ember rekedt még az összedőlt épületek alatt.



Osmaniye városában pénteken összedőlt egy olyan ház, amely hétfőn súlyos károkat szenvedett. A ház az út felé dőlt, és a helyiek szerint maga alá temetett egy járókelőt. Kimentését megkezdték.



A szerencsétlenség sújtotta dél- és délkelet-törökországi régióban a most következő éjszaka -1 és -11 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható.



A török katasztrófavédelem (AFAD) pénteken azt közölte, hogy eddig 81 415 károsultat szállítottak át más tartományokba a hétfői földrengés érintette térségből.