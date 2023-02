Konfliktus

Az amerikai légteret megsértett újabb légi eszközt lőttek le

A légi eszköz mintegy 12 ezer méter magasságban haladt Alaszka északi partvidéke közelében a tenger felett, amikor egy F-22-es vadászgép rakétával megsemmisítette. 2023.02.11 06:40 MTI

Azonosítatlan repülő tárgyat semmisített meg az amerikai légierő az Egyesült Államok légterében pénteken Alaszka felett - közölte a védelmi minisztérium, hat nappal azt követően, hogy egy kínai hírszerző léggömböt lőttek le az ország keleti partjai közelében.



Pat Ryder, a Pentagon szóvivője azt mondta, egyelőre nem tudják, honnan érkezett az újabb eszköz. Joe Biden amerikai elnök azt követően döntött a gyors megsemmisítésről, hogy a tárgy a polgári légi közlekedést is veszélyeztette.



Az illetékes beszámolt arról, hogy a légi eszköz 40 ezer láb (mintegy 12 ezer méter) magasságban haladt Alaszka északi partvidéke közelében a tenger felett, amikor egy F-22-es vadászgép rakétával megsemmisítette washingtoni idő szerint kora délután.



A kínai léggömbnél jóval kisebb, gépjármű méretű légi eszközről van szó. Eredetére a maradványok elemzése fog választ adni, a vizsgálat már zajlik, de a roncsok összegyűjtése a tenger felszínéről és mélyéről hosszabb időt vehet igénybe - tette hozzá Pat Ryder.



Az is elhangzott, hogy ezúttal az amerikai légtér megsértése viszonylag rövid ideig tartott, az eszköz jelenlétét a légtérben csütörtökön észlelték.



Múlt szombaton az amerikai haderő nyolc nap után semmisített meg egy kínai léggömböt, amelyet az amerikai kormány a kínai hírszerző program eszközeként tart számon, Kína azonban eltévedt meteorológiai eszközről beszél.



Az amerikai kormány csütörtökön közölte: a három busz méretű kínai eszköz maradványainak elemzése nyomán arra jutott, hogy az elektronikai hírszerzésre és jeltovábbításra is alkalmas volt.



Az amerikai képviselőház szintén csütörtökön egyhangúlag Kínát elítélő határozatot fogadott el az amerikai szuverenitás megsértése miatt.



Az ügyben a külügyminisztérium, a védelmi tárca és a Szövetségi Nyomozó Iroda tisztségviselői zárt ajtók mögött tájékoztatták a kongresszus tagjait is. A kiszivárgott hírek szerint komoly feszültséget hozott az ülés, amelyen a republikánusok azért bírálták a Biden-kormányt, mert az észlelést követően nyolc napot várt a kínai eszköz megsemmisítésével.