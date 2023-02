EP-korrupciós botrány

A belga rendőrség őrizetbe vette Marc Tarabella szocialista EP-képviselőt

Az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügyben folytatott nyomozás részként a belga rendőrség őrizetbe vette pénteken Marc Tarabella belga európai parlamenti (EP-) képviselőt, miután az EP múlt heti plenáris ülésén felfüggesztette a szocialista politikus mentelmi jogát.



A Politico című brüsszeli hírportál beszámolója szerint az ügyben eljáró ügyészség megerősítette, hogy péntek reggel több razzia történt, amelyeken egyebek mellett átkutatták Marc Tarabella egy liege-i bankban őrzött széfjét, valamint több irodát a vallóniai Anthisnes városában, ahol az 59 éves politikus a polgármester.



Az ügyészség azt közölte: Marc Tarabellát az EP-t érintő korrupciós botrány ügyében folytatott nyomozás részeként vették őrizetbe és kihallgatják. Az ügyben eljáró vizsgálóbíró a következő órákban dönt fogva tartásának meghosszabbításáról és arról, hogy a szocialista EP-képviselő megjelenjen-e a bíróság előtt.



Az Európai Parlament múlt heti brüsszeli plenáris ülésén Eva Kaili görög szocialista képviselőnek, az EP leváltott alelnökének korrupciós ügyével kapcsolatban felfüggesztette Marc Tarabella olasz frakciótársa, Andrea Cozzolino mentelmi jogát is. Tarabella és Cozzolino is tagadják, hogy törvénysértést követettek volna el.



Eva Kailit, valamint három társát december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben indított nyomozás részeként. Közülük ketten, Kaili élettársa, az olasz Francesco Giorgi, valamint Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselő börtönben vannak. A vád ellenük bűnszervezethez tartozás, pénzmosás és korrupció.



Panzeri január végén vádalkut kötött a nyomozókkal. Panzeri korábban azt vallotta, hogy 120 ezer és 140 ezer euró közötti összeget adott Tarabellának "a Katarral kapcsolatos ügyek intézésében nyújtott segítségéért".



Múlt hét végén az ügyeben illetékes belga vizsgálóbíró kiengedte a börtönből a december óta fogvatartott négy ember egyikét, Niccolo Figa-Talamancát, a korrupciós ügyekhez köthető civil szervezet, a No Peace Without Justice főtitkárát.