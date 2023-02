Baleset

Amerikai rakétákkal megrakott kamionok karamboloztak Németországban

Amerikai rakétákat és több tonna robbanóanyagot szállító kamionok karamboloztak Németországban - jelentették pénteken hírportálok.



Az A6-os autópályán Nürnberg felé haladó amerikai katonai konvoj egy Baden-Württemberg tartományi kisvárosnál, Kirchberg an der Jagstnál karambolozott még csütörtök délután, de a mentés még pénteken is tartott.



Az öt járműből álló konvoj harmadik konténerszállító kamionjának vezetője sávváltásnál rosszul mérte fel a távolságot, nekiütközött az előtte haladónak és vezetőfülkéje kigyulladt.



A mögöttük haladó két kamionnak sikerült kitérni és megállni. A tüzet gyorsan eloltották. A balesetet okozó teherautó vezetője és utasa súlyosan megsérült, egyiküket mentőhelikopterrel szállították kórházba. A konvoj második kamionjának utasai könnyebben megsérültek.



A konvoj robbanóanyagokat és rakétákat szállított, amelyekhez nem volt gyújtószerkezet csatlakoztatva. A rendőrség elővigyázatosságból mindkét irányban lezárta az autópályát.



A helyszínre riasztott amerikai katonai szakértők megállapították, hogy a szállítmány nem sérült meg, így egy mobildaruval át lehetett rakodni az amerikai hadsereg cserejárműveire.



A művelet és a sérült kamionok mentése péntek hajnalban kezdődött, az autópályát reggel nyitották meg.



Kirchberg an der Jagst önkormányzata a szerencsétlenség hírére megkezdte előkészíteni a baleset helyszínéhez legközelebb fekvő városrész kiürítését. A rendőrség ugyan hamar közölte, hogy nem fenyeget veszély, de elővigyázatosságból késő estig még készenlétben álltak - mondta Stefan Ohr polgármester a Südwestrundfunk (SWR) regionális közszolgálati médiatársaságnak.