Az orosz erők ismét légicsapásokat mértek az ukrán energetikai infrastruktúrára

Ukrajna csaknem egész területén légiriadó volt péntekre virradó éjjel, robbanások hallatszottak többek között Harkivban, Dnyipropetrovszkban és Zaporizzsjában, az orosz légicsapások elsősorban az energetikai infrastruktúrát érték. A légiriadót péntek reggel lefújták.



Az ukrán ellenőrzés alatt álló, délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városát egy órán belül legalább tizenhét rakétatámadás érte - tájékoztatott Anatolij Kurtyev polgármester. A csapások elsődleges célpontja az energetikai infrastruktúra volt - írta a tisztségviselő a Telegramon.



Az ukrajnai háború kezdete óta nem volt példa hasonlóan intenzív támadásra a térségben. A károk felmérése és az esetleges áldozatok felkutatása folyamatban van - közölte.



Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról számolt be, hogy az oroszok legalább tíz csapást mértek a létfontosságú infrastruktúrára a régióban, ami miatt áramkimaradásokra került sor.



Szerhij Liszak, Dnyipropetrovszk megye kormányzója szerint az ukrán légvédelem minden berepülő ellenséges drónt megsemmisített. Krivij Rih városában egy rakéta eltalált egy energiatermelő létesítményt. Az épületben komoly károk keletkeztek, és egy 46 éves férfi megsérült - tette hozzá Liszak.



Ukrajnában csütörtökön fokozódtak a harcok. Kijev szerint az orosz erők offenzívába kezdtek a részben megszállt Donyeck és Luhanszk megye fölötti teljes ellenőrzés megszerzése érdekében.

