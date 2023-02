Közlekedés

Életveszélyesek az utcai lámpák az új-zélandi fővárosban

Életveszélyes utcai lámpákra figyelmeztetnek Új-Zélandon, a fővárosban több száz világítótest van, amelyek bármikor az emberek fejére eshetnek a wellingtoni városi tanács szerint - írta a Guardian brit lap online kiadása pénteken.



Az új-zélandi fővárosban váratlanul elkezdtek leesni a járdákra az utcai világítótestek, amelyek akár 15 kilogramm súlyúak is lehetnek, és a magasból lehullva súlyos sérülést vagy halált is okozhatnak.



Richard MacLean, a wellingtoni városi tanács szóvivője elmondta, hogy a fővárosban több száz életveszélyes utcai világítóeszköz található, melyek lámpatestei 4-6 méter magasból hullhatnak a járdára. Úgy fogalmazott, hogy komolyan veszik az ügyet, mert a lámpatestek súlya egy mikrohullámú sütő, egy kifejlett border collie kutya vagy egy nagy zsák rizs mértékét is elérheti.



Az első esetről péntek reggel számolt be a városi tanács egyik volt tagja, miután a háza közelében egy összetört lámpatestet talált, és megállapította, hogy az utcában lévő lámpák közül már hatból hiányzik a világítótest.



A városi tanács már vizsgálja a problémát, a szóvivő szerint a lámpatestek fém tartószerkezete kophatott el, ezért kezdtek el a járdára zuhanni. Az illetékesek először úgy gondolták, hogy száz hibás lámpa lehet a fővárosban, de pénteken már azt közölték, hogy a Wellingtonban található 17 ezer utcai lámpa közül körülbelül ezer darabról van szó.



Brad Singh, a wellingtoni városi tanács közlekedési és infrastrukturális igazgatója elmondta, hogy szakemberekkel együttműködve keresik a hibás lámpákat, és folyamatosan ellenőrzik a lámpatestek állapotát.



A tanács szóvivője közölte, hogy a lámpatestek jellemzően elhajoltak, mielőtt lehullottak a járdára, ezért arra kérte a wellingtoni gyalogosokat, hogy amennyiben olyan utcai lámpát látnak, ahol furcsán lóg a lámpatest, értesítsék a városi tanács illetékeseit.