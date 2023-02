Rekordszámú rakétát mutatott be Észak-Korea - képek

Észak-Korea ismét megfeszítette izmait, fővárosában, Phenjanban szerdán mutatták be a szakértők által megfigyelt legnagyobb számú interkontinentális ballisztikus rakétát, amelyet valaha felvonultatott. A katonai erő bemutatóján tizenegy legújabb Hwasong-17 rakéta szerepelt.



A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) csütörtökön arról számolt be, hogy a "nagyszabású" eseményt a KNDK hadseregének 75. évfordulója alkalmából tartották.



Az ország legfőbb vezetője, Kim Dzsongun feleségével, Ri Szol-dzsuval és lányukkal, Kim Ju-ae-vel együtt nézte végig az eseményt.



A parádén bemutatott "ultramodern katonai eszközök" között voltak olyanok, amelyeket a KCNA "taktikai nukleáris fegyverek műveleti egységeinek" nevezett.



Ezeket követték a Hwasong-17 interkontinentális ballisztikus rakéták (ICBM), amelyek az állami média szerint a KNDK "óriási nukleáris csapásmérő képességét" képviselik.



Az üzenet minden potenciális ellenségnek az volt, hogy "atomot atomért és teljes konfrontációt teljes konfrontációért" - magyarázta a jelentés.



Phenjan 2022-ben hajtotta végre a Hwasong-17 első ismert tesztjét.



A Twitteren csütörtökön Ankit Panda, az amerikai Carnegie Endowment for International Peace munkatársa úgy érvelt, hogy "ez halmozottan több ICBM-indítórakéta, mint amennyit valaha is láttunk egy észak-koreai parádén".



A KCNA által közzétett fotókat értékelve a Politico média arra figyelmeztetett, hogy Észak-Korea a jelek szerint most már annyi rakétával rendelkezik, hogy "elképzelhető, hogy legyőzi az Egyesült Államok ellenük való védelmét".



A Politico becslése szerint az Egyesült Államoknak összesen 44 földi elfogórakétája van egy esetlegesen érkező észak-koreai ICBM megsemmisítésére. Ha azonban a KNDK rakétái négy robbanófejet képesek hordozni, akkor ezek száma meghaladná az amerikai védelmi eszközök számát - mutatott rá a jelentés.



A cikk a továbbiakban úgy jellemezte az e heti parádét, mint egy "dacos bemutatót", amely rávilágít Phenjan "elképesztő katonai előretörésére és a nyugati kudarcokra, amelyekkel az uralkodó Kim családot megpróbálták rávenni, hogy megváljon a fegyvereiktől".



Egyes nyugati szakértők különös figyelmet szenteltek annak is, ami szerintük egy új szilárd hajtóanyagú ICBM prototípusa vagy makettje.



Míg a KNDK eddig olyan rakétákra támaszkodott, amelyeket egy kilövőhelyen folyékony üzemanyaggal kell feltölteni, az ország egy ideje már törekszik egy szilárd üzemanyaggal működő alternatíva kifejlesztésére.

Ha Észak-Korea sikerrel jár, a hadsereg olyan rakétákkal rendelkezne, amelyek indítása előtt nem igényel időigényes üzemanyag-utántöltést - ami megnehezítené az ellenség számára, hogy egy konfliktus során észrevegye őket.

Need to see video, but it looks like 10-12 Hwasong-17 ICBMs made an appearance. This is cumulatively more ICBM launchers than we've ever seen before at a North Korean parade. pic.twitter.com/B9IQwK0HG6