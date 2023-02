Háború

Putyin: nem Oroszország kezdte, de be fogja fejezni a háborút

Moszkva megpróbálja befejezni az ukrajnai konfliktust, amelyet Kijev kezdett el a 2014-es, az Egyesült Államok által támogatott puccsot követően - jelentette ki csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök.



"Hadd ismételjem meg: nem mi kezdtük a katonai tevékenységet, mi próbáljuk befejezni" - mondta az elnök a légiközlekedési iparág vezetőivel tartott moszkvai találkozóján. Az ukrán nacionalisták először 2014-ben, a kijevi puccsal folyamodtak erőszakhoz, amelyet a krími és a donbászi események követtek - érvelt.



"Ők kezdték a háborút" - mondta Putyin. "Nyolc éven át folytatódott ez a háború - egy háború az ott élő emberek kiirtására, akik vérrokonságban érzik magukat Oroszországgal és az orosz kultúrával. Meddig kellett volna ezt eltűrnünk?"



Az orosz elnök azzal is vádolta Ukrajnát, hogy megszegi a nyugati közvetítéssel kötött megállapodásokat és kötelezettségvállalásokat, nyilvánvalóan a minszki jegyzőkönyvekre utalva. A francia-német javaslat hivatalosan a Kijev és a Donbász közötti konfliktus békés rendezését célozta, de a két nyugati ország akkori vezetői - csakúgy, mint az ukrán kormány - azóta állítólag elismerték, hogy a minszki megállapodások csak időnyerési trükk voltak.



Putyin korábban azt mondta, hogy az ukrajnai konfliktus elkerülhető lett volna, ha az USA nem támogatja a 2014-es nacionalista puccsot. Azzal is vádolta a Nyugatot, hogy nem törődik az ukránok életével, és "ágyútölteléknek" és bábuknak használja őket egy Oroszország elleni geopolitikai proxyháborúban.



Oroszország 2022 februárjában csapatokat küldött Ukrajnába, "katonai műveletet" indítva az általa független államként elismert Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok (DPR/LPR) megsegítésére. Moszkva azóta elfogadta kérésüket, hogy Oroszország részévé váljanak, a korábban ukrán Herszon és Zaporizzsja régiókkal együtt.



Az Egyesült Államok és szövetségesei gazdasági szankciókat vezettek be Moszkva ellen, és több mint 120 milliárd dollár értékben küldtek pénzt, fegyvereket és ellátmányt Ukrajnának, miközben ragaszkodtak ahhoz, hogy nem részesei a konfliktusnak. Putyin megjegyezte, hogy a Nyugat nem számított arra, hogy Oroszország milyen hatékonyan fog válaszolni gazdasági háborújukra, és ezt most már nyugati elemzők is kénytelenek elismerni.