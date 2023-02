Ukrajnai háború

EP-elnök: Ukrajnának további támogatásra, fegyverekre és még több harckocsira van szüksége

Ukrajnának további támogatásra, fegyverekre és még több harckocsikra, sugárhajtású repülőgépekre és nagy hatótávolságú védelmi rendszerekre van szüksége, ez segíthet "a méltóságteljes, szabad, igazságos béke eléréséhez" - jelentette ki Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke csütörtökön az EU-csúcson tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján.



A testület elnöke emlékeztetett arra, hogy az Ukrajnáért folytatott harc, "nem csupán a területért folyik, hanem a közös európai értékek védelméért is". Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának az Európai Unión belül van a helye és az ország már figyelemre méltó előrelépést tett a csatlakozáshoz szükséges reformok tekintetében, továbbá reményét fejezte ki, hogy nemsokára megkezdődhetnek a Kijevvel folytatandó csatlakozási tárgyalások.



A migrációval kapcsolatban Roberta Metsola elmondta: még ebben az uniós parlamenti ciklusban meg kell állapodni a menekült- és migrációügyi csomagról. Mint mondta, meg kell erősítani a külső határok védelmét, fokozni kell az illegális migránsok biztonságos visszatérítését.



Arról is beszélt, hogy a globális instabilitás ellen a legnagyobb uniós vívmányra, az egységes piacra kell támaszkodni.



"Az egységes piac megerősítette helyünket a világban. Továbbra is globális normákat szabunk meg, a nyitott társadalmakra és a nyitott piacokra épülő módszerünk működik. Erre lehet építeni, fel kell gyorsítani az európai beruházásokat, hogy gazdaságunk ismét stabil növekedési pályára álljon és még versenyképesebbé váljon" - hangoztatta.



Véleménye szerint az EU-nak úgy kell megpróbálnia globális versenyelőnyre szert tennie, "hogy ragaszkodik demokratikus értékeihez, elutasítja a protekcionista versenyt és szabályozási keretrendszerrel követi az uniós éghajlat-politikai menetrendet.



"A legfrissebb előrejelzések szerint az Európai Unió a következő 5 évben több megújuló energiát tud majd felhasználni, mint az elmúlt 20 évben. Ezért a zöld átállás szükségessége nem fenyegető, mivel lehetőségek rejlenek benne" - tette hozzá az Európai Parlament elnöke.