Ukrajnai háború

Roszatom: Moszkva kész az együttműködésre a zaporizzsjai atomerőmű védőövezetének kialakításában

Az orosz fél kész folytatni a munkát a zaporizzsjai atomerőmű biztonsági övezetének kialakítása érdekében - jelentette ki Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója, miután csütörtökön Moszkvában megbeszélést folytatott Rafael Grossival, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójával.



Lihacsov a tanácskozást követően azt hangoztatta, hogy a NAÜ megközelítése a zaporizzsjai erőmű ügyének átpolitizáltsága ellenére is szakmai maradt. Dicsérte Grossinak és a NAÜ azon munkatársainak bátorságát, akik az erőműben tartózkodnak.



A Roszatom közleménye szerint a csütörtöki megbeszélés középpontjában a zaporizzsjai atomerőmű nukleáris és fizikai biztonságával kapcsolatos kérdések álltak. Lihacsov tájékoztatta a NAÜ főigazgatóját az orosz fél által ezen a téren tett lépésekről, valamint a munkavállalóknak és családtagjaiknak méltányos életkörülményeket biztosító intézkedésekről.



A zaporizzsjai atomerőműnél létrehozandó biztonsági övezet ötletét Grossi vetette fel, miután a létesítmény többször is tüzérségi csapások célpontjává vált. A NAÜ főigazgatója 2022 őszén Moszkvába és Kijevbe látogatott, ahol megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.



Moszkva a zaporizzsjai atomerőművet október 5-től hivatalosan orosz fennhatóság alá helyezte. Grossi január 26-án arról számolt be, hogy a NAÜ szakértői csoportja "szinte naponta" jelentett robbanásokat az erőmű közeléből. Sürgette, hogy a létesítmény körül létesítenek védőövezet a nukleáris baleset kockázatának elkerülése érdekében.