Brutális videón, ahogy Wagner-zsoldosok agyonverik sebesült parancsnokukat

Döbbenetes felvétel kering hétfő óta a Telegramon és Twitteren, ami az ukrán hadsereg ellen harcoló Wagner-alakulatok morálját szemlélteti.



A videót a kelet-ukrajnai Bahmutban készítette az ukrán Seneca különleges osztag megfigyelődrónja, írja az RTL. A felvétel első felében az látszik, hogy három egyforma öltözetű katona és egy civilnek tűnő mellényes negyedik alak egy sérültet visznek karjainál és lábánál fogva egy romos városrész szétlőtt házait közt. A videó második felében azt látni, hogy egy sarokkal odébb, félig az első részben látható ház takarásában két katona fejszékkel ütlegel valamit vagy valakit a földön.



Ukrán források szerint a Wagner-zsoldosok agyonverték saját sebesült parancsnokukat.



A Jevgenyij Prigozsin által irányított, kegyetlenkedéseiről hírhedt Wagner-csoport nyár eleje óta harcol az ukrán hadsereg ellen, a reguláris orosz csapatok előtt. A félkatonai szervezet hatalmas veszteségeket szenvedett el a kelet-ukrajnai fronton, alakulatait orosz börtönökből toborzott elítéltekkel töltötték fel, enyhített büntetést és pénzt ígérve nekik.



Olga Romanova, a foglyok jogait védő jótékonysági szervezet, a Russia Behind Bars vezetője január végén azt mondta, hogy a Wagner-csoport által toborzott 50 ezer elítéltből 40 ezren vagy meghaltak vagy eltűntek, és csak 10 ezren harcolnak még Ukrajnában. 2022 nyári és őszi hónapjaihoz képest most sokkal kevesebb elítélt vállalja önként a csatlakozást a Wagner-csoporthoz, mert már eljutottak hozzájuk a hírek a háború magas halálozási számairól.

Russians from the Wagner group are pulling their wounded commander away... One might think they're evacuating him. Wrong.



They will "dostoyevsky" him behind some shed.



So much for "great Russian culture". A very clear message for every commander in the Russian military. pic.twitter.com/cWseT8NeiN