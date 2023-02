Világvége

Török-szíriai földrengés - szívszorító jelenetek mutatják, milyen áldozatokat követelt a csapás

A romok alól élve kihúzott újszülött és a halott lánya kezét szorongató, összetört apa - szívszorító jelenetek mutatják, milyen emberi áldozatokat követelt a szíriai és törökországi földrengés, amely szerdára több mint 9500 emberéletet követelt.



A 7,8-as erősségű rengés óta a mentők rögtönzött serege folyamatosan dolgozott fagyos hidegben, hogy megtalálja a romok között még mindig eltemetett embereket a határ mindkét oldalán fekvő több városban.



Hivatalosan a katasztrófa halálos áldozatainak száma jelenleg 6957 Törökországban és 2547 Szíriában, ami összesen 9554-re teszi a halottak számát - ez azonban még megduplázódhat, ha a szakértők legrosszabb félelmei is beigazolódnak.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, az Egészségügyi Világszervezet vezetője arra figyelmeztetett, hogy az idő fogytán van a több ezer sérült és a még mindig mélyen rekedt emberek számára.



'A gyerekek megfagynak' - Még a túlélők számára is borúsnak tűnik a jövő.



A könyörtelen utórengések, a hideg eső és a hó elől sokan mecsetekben, iskolákban, sőt buszmegállókban is menedéket találtak - a törmeléket elégetve próbálnak melegen maradni.



Egyre nagyobb a csalódottság, hogy a segítség csak lassan érkezik.



"Nem tudom visszahozni a testvéremet a romok közül. Nem tudom visszahozni az unokaöcsémet. Nézzenek körül. Nincs itt egy állami tisztviselő sem, az isten szerelmére" - mondta Ali Sagiroglu Kahramanmarasban.



"Két napja nem láttuk errefelé az államot... A gyerekek fáznak" - mondta.



A közeli Gaziantepben az üzletek zárva voltak, nem volt fűtés, mert a gázvezetékeket elvágták, hogy elkerüljék a robbanásokat, és nehéz volt benzint találni.



A hatvanegy éves Celal Deniz lakos elmondta, hogy a rendőrségnek kellett közbelépnie, amikor a mentőcsapatokra váró türelmetlen tömeg "fellázadt".



Mintegy 100 másik, takarókba burkolózott ember aludt egy repülőtéri terminál várótermében, amelyet általában török politikusok és hírességek fogadására használnak.



"Láttuk, ahogy az épületek összeomlanak, így tudjuk, hogy szerencsések vagyunk, hogy életben maradtunk" - mondta Zahide Sutcu, aki két kisgyermekével ment a repülőtérre.



"De most az életünkben annyi bizonytalanság van. Hogyan fogok gondoskodni ezekről a gyerekekről?"



A határ túloldalán, Észak-Szíriában az egy évtizede tartó polgárháború és a légitámadások már elpusztították a kórházakat, összeomlott a gazdaság, és áram-, üzemanyag- és vízhiányt okozott.



Több tucatnyi ország, köztük az USA, Kína és az Öböl-menti államok ígéretet tettek a segítségre, és a keresőcsapatok, valamint a segélyszállítmányok légi úton már megkezdték a megérkezést.



A téli vihar súlyosbította a helyzetet azzal, hogy számos utat - amelyek közül néhányat a földrengés megrongált - szinte járhatatlanná tett, ami egyes régiókban kilométeres dugókat okozott.