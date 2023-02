Török-szíriai földrengés

Megérkezett Törökországba az Egyesült Államok két mentőcsapata

Már Törökországban van az Egyesült Államok két, nagy létszámú kutató-mentő egysége, hogy segítsék a török hatóságokat a földrengés utáni munkában - közölte a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának koordinátora szerdán.



John Kirby sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a két csapat egyenként 90 emberből áll. Hozzátette: továbbra is folyamatosan egyeztetnek a török partnerrel a szükséges segítségről.



Ezzel egy időben Anthony Blinken amerikai külügyminiszter a NATO főtitkárral közösen tartott sajtóértekezletén a törökországi mentőakcióval kapcsolatban tudatta, hogy az amerikai fél helikopterekkel is segít, hogy elérjék az elszigetelt településeket.



A külügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok a földrengés szíriai károsultjainak partner civilszervezeteken keresztül nyújt segítséget. Szíria és az Egyesült Államok között jelenleg ugyanis nincsenek diplomáciai kapcsolatok.



Blinken beszámolt arról is, hogy mindkét országba érkeztek tapasztalt vészhelyzet-elhárítók, mérnökök, veszélyes anyagokhoz értő szakemberek, és egészségügyi személyzet. Több mint 80 tonna eszközt vittek a katasztrófa-sújtotta területekre - fűzte hozzá az amerikai tárcavezető.