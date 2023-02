Ukrajnai háború

Brit-ukrán nyilatkozat: Ukrajnának joga van a NATO-csatlakozáshoz

Ukrajnának joga van arra, hogy csatlakozzon a NATO-hoz - áll a brit és az ukrán kormány szerdán Londonban kiadott közös nyilatkozatában.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nap folyamán előre be nem jelentett látogatást tett Nagy-Britanniában, ahol fogadta őt Rishi Sunak miniszterelnök és III. Károly király is.



Zelenszkij a brit parlamentben elmondott beszédében harci repülőgépek szállítását kérte Nagy-Britanniától és a nyugati szövetségesektől, de a kérést a brit kormány érzékelhető tartózkodással fogadta.



Az ukrán elnök hivatalos programja után, szerda este kiadott brit-ukrán közös közleményben London megerősíti tántoríthatatlan elkötelezettségét Ukrajna szuverenitása és elismert határain belüli területi sérthetetlensége mellett.



A kommüniké szerint Ukrajnának joga van arra, hogy törekedjen saját biztonsági megállapodások megkötésére, és ebbe beletartozik a jövőbeni NATO-tagság is.



A közös közlemény leszögezi: Nagy-Britannia és Ukrajna határozottan elveti Oroszország igényét befolyási övezet kialakítására, és azokat az orosz kísérleteket is, amelyek célja a határok megváltoztatása erő alkalmazásával.



A közlemény megfogalmazása szerint Nagy-Britannia és Ukrajna együtt épít ki egy olyan ukrán hadsereget, amely képes az ország megvédésére és a támadások elrettentésére.



Nagy-Britannia az idén legalább kétszer annyi ukrán katonának nyújt kiképzést, mint tavaly, és legalább 2,3 milliárd font (csaknem 1010 milliárd forint) értékben nyújt katonai támogatást Ukrajnának, beleértve a magasabb fejlettségi szintű eszközöket - áll a közös nyilatkozatban.



A közleményben nem esik szó arról, hogy ez milyen hadfelszerelést jelent, így a dokumentum nem tesz említést nyugati harci repülőgépek ukrajnai szállításáról sem.



Volodimir Zelenszkij azonban a brit parlament két kamarájának tagjai és a brit kormány képviselői előtt tartott szerdai beszédében arra kérte a nyugati szövetségeseket, hogy szállítsanak Ukrajnának korszerű harci repülőgépeket. Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy Ukrajna harci repülőgépek formájában "szárnyakat kér" szabadságának védelméhez.



Az ukrán elnök egyértelmű utalást tett arra, hogy Nagy-Britanniától is szeretne katonai repülőgépeket kapni. "Azzal távozom a parlamentből, hogy előre is köszönöm az ütőképes angol repülőgépeket" - fogalmazott hangos ovációval fogadott beszédében Zelenszkij.



A Downing Street szóvivője az ukrán elnök szerdai beszédére reagálva hangsúlyozta, hogy a harci repülőgépek nagyon bonyolult katonai felszerelések, és a brit katonai pilóták kiképzése is öt évet vesz igénybe.

A londoni kormányfői hivatal már a múlt héten is úgy nyilatkozott, hogy a kiképzési idő hossza miatt "nem lenne praktikus" harci repülőgépek szállítása Ukrajnának.



Szerdai nyilatkozatában a Downing Street szóvivője elmondta: Rishi Sunak miniszterelnök megbízta Ben Wallace védelmi minisztert annak megvizsgálásával, hogy Nagy-Britannia milyen repülőgépeket tudna átadni Ukrajnának.



A szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez csak hosszú távú megoldásként jöhet szóba, és Ukrajnának most rövid távon elérhető védelmi kapacitások megszerzésére van a legnagyobb szüksége.



London a Downing Street szerdai beszámolója szerint azt felajánlotta Zelenszkijnek, hogy az ukrán katonáknak tartott kiképzési program hosszabb távra szóló részeként NATO-szabványoknak megfelelő, fejlett technológiájú harci repülőgépek üzemeltetésére nyújt képzést ukrán pilótáknak.



Rishi Sunak és Volodimir Zelenszkij szerda este meglátogatott egy délnyugat-angliai támaszpontot, ahol ukrán katonák kiképzése folyik.



Itt tartott közös sajtóértekezletükön, a harci repülőgépek ukrajnai szállítására vonatkozó kérdésre a brit kormányfő is megismételte azt az érvet, hogy a katonai repülőgépek nagyon magas technológiai fejlettségű eszközök, és három évet mindenképpen igénybe vehet egy-egy pilóta kiképzése.



Rishi Sunak hozzátette, hogy a harci repülőgépekhez külön utánpótlási láncolatot is ki kell építeni.



Úgy fogalmazott, hogy "beszélgetés szintjén szóba került" a két ország között a harci repülőgépek ügye.



Oroszország londoni nagykövetsége szerda esti közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy ha Nagy-Britannia harci repülőgépeket szállít Ukrajnának, annak "politikai és katonai következményei lennének Európában és az egész világon".