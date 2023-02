Ukrajnai háború

Pistorius: folytatódnak a tárgyalások a Leopard harckocsik ukrajnai szállításáról

Folytatódnak a tárgyalások a német gyártmányú Leopard harckocsik ukrajnai szállításáról, jövő héten lengyel-német-ukrán védelmi miniszteri találkozót tartanak ez ügyben - jelentette be szerdán Varsóban Boris Pistorius német védelmi miniszter.



A Mariusz Blaszczak lengyel kormányfőhelyettessel, nemzetvédelmi miniszterrel folytatott tárgyalásokat követő sajtóértekezletén Pistorius megerősítette: a többi között a holland, a belga és a dán hadsereg készleteiből Leopard 1 A5 típusú harckocsikat küldenek Ukrajnának.



A Lengyelországgal közös projekt keretében pedig Berlin korszerű Leopard 2 A6, Varsó pedig Leopard 2 A4 típusú harckocsikat szállít Kijevnek - folytatta a német miniszter.



Blaszczakkal abban állapodtak meg, hogy jövő héten Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszterrel találkoznak, és meghívják azon országok képviselőit is, akik a Leopard 2-eseket szállító szövetséget alkotják - tette hozzá. A cél egy minél több államból álló koalíció létrehozása - mondta még.



Blaszczakkal a NATO keleti szárnya biztosításáról is egyeztettek, valamint arról, hogy "a német hadiipar miképp állhat át az Ukrajnát támogató nagyobb termelésre" - mondta a német miniszter.



A Reuters hírügynökség szerint Pistorius a varsói sajtóértekezleten azt is mondta: az első, mintegy 31 harckocsiból álló Leopard 2 harckocsizászlóaljat a nyugati partnerek az idei év első három vagy négy hónapjában szállíthatnának Ukrajnának.



A német szövetségi védelmi minisztérium korábbi Twitter-bejegyzése szerint március végére készen állnak az Ukrajnának ígért Leopard 2 A6 típusú harckocsik. A német kormány 14 ilyet ad át a Bundeswehr állományából, és azt is vállalta, hogy összehangolja akcióját az ugyancsak Leopard 2-eseket átadó partnerországokkal.