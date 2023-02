Ukrajnai háború

Ukrán főügyészség: eddig csaknem százharminc gyermeket hoztak vissza Oroszországból

Az Ukrajnából jogellenesen Oroszországba vitt ukrán gyermekek közül eddig 128-at sikerült kimenekíteni - közölte kedden Julija Uszenko, az ukrán főügyészi hivatal gyermekvédelmi főosztályának vezetője az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint.



A tisztségviselő hozzátette, hogy a kimentett gyermekek közül több mint ötvenen szüleikkel vagy gondozóikkal együtt jelenleg az EU-tagországokban tartózkodnak.



"Felmerülhet a kérdés, hogy miért ilyen kicsi ez a szám a kitoloncoltak számához képest? De számunkra ez nemcsak számjegy, hanem 128 gyerek élete. Hazájukba való visszatérésük ugyanis sok ember munkája, akik hónapokig dolgoznak azért, hogy legalább egy gyermeket visszahozzanak. Ez sok biztonsági kockázatot jelent, azoknak is, akik ebben segítenek. Arról, hogy kik ezek az emberek, és hogyan történik minden, most nem beszélhetek" - fejtette ki Uszenko.



Biztosított afelől, hogy Ukrajna e téren minden tőle telhetőt megtesz, de - mint mondta - sajnos ez nem elég. "A diplomácia szokásos eszközei nem működnek, a nemzetközi humanitárius jog követelményei nem vonatkoznak az agresszorra, ezért nincs egységes mechanizmus - tette hozzá.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál helyi kormányzói hivatalok közléseiből készült összefoglalójában azt írta, hogy szerdára virradó éjjel az orosz erők Sz-300-as rakétákkal lőtték Harkiv városát, Donyeck megyében pedig Druzskivkát, ahol eltaláltak egy ipari létesítményt és egy többszintes épületet. Reggeltől elkezdét ismét ágyúzni Avgyijivkát. Ezen felül a Harkiv megyei Volcsanszkban a tüzérségi támadások következtében megrongálódott egy kórházépület, a déli Herszon megyei Nova Kahovkában pedig egy energetikai létesítmény.



Volcsanszkban egy idős nő életét vesztette, egy 16 éves lány megsérült. Kedd délután egy 77 éves nő halt meg a Szumi megyei Pavlivkát ért orosz ágyúzások következtében. Szumi megyében szerdán is tüzérségi lövedékek becsapódása hallatszott, részletek egyelőre nem ismertek.



Az ukrán vezérkar szerdai harctéri helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt nap során mintegy 910 orosz katona halt meg a harcok közepette, velük együtt az orosz hadsereg embervesztesége hozzávetőleg 134 100-ra emelkedett. Az ukrán erők megsemmisítettek továbbá 15 orosz páncélozott harcjárművet, nyolc harckocsit, egy repülőgépet és egy helikoptert. Az ukrán katonák - a vezérkar állítása szerint - egy nap alatt a donyecki és a luhanszki régióban 22 településnél verték vissza az orosz csapatok támadásait.