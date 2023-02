Háború

A csecsen vezető megjósolta az ukrajnai konfliktus végét

Az év végére lezárul az Ukrajna elleni orosz katonai művelet Ramzan Kadirov csecsen köztársasági vezető szerint. Azt is megjósolta, hogy a Nyugat kénytelen lesz beismerni hibáit az Oroszországgal való kapcsolatokat illetően.



"Az európai nemzetek be fogják ismerni, hogy a cselekedeteik hibásak voltak. A Nyugat meg fog térdelni. És mint mindig, az európai államoknak minden téren együtt kell majd működniük Oroszországgal. Más eredmény nem lehet és nem is lesz" - mondta Kadirov egy keddi interjúban.



Az etnikai csecsenek egységei a hadjárat kezdete óta a frontvonalon vannak Ukrajnában. Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptemberben dicsérte őket, amiért "kivételes bátorságot" tanúsítottak, és megjegyezte, hogy nemzetük más népei mellett katonai szolgálatot teljesítenek.



Kadirov rendszeresen tesz közzé videókat, amelyeken a csecsen csapatokat akció közben mutatják be, és beszámol a terepen elért eredményeikről. Alkalmanként nyilvánosan megkérdőjelezte az orosz katonai vezetés néhány döntését, köztük a csapatok szeptemberi kivonását a Harkovi területről.



A csecsen vezető akkor arra sürgette az orosz védelmi minisztériumot, hogy merészebb offenzív stratégiát alkalmazzon. A minisztérium azzal magyarázta a részleges kivonulást, hogy az segít minimalizálni az orosz harctéri veszteségeket.



Moszkva 2022 február végén vonultatta fel csapatait Ukrajna ellen, a NATO kúszó terjeszkedésére és arra hivatkozva, hogy Kijev nem hajtotta végre a 2014-15-ös minszki megállapodásokat, amelyek a donbászi béke útitervét hivatottak kialakítani.



Orosz tisztviselők azzal érveltek, hogy a katonai művelet megelőzte Kijev azon kísérletét, hogy erőszakkal visszafoglalja az Ukrajnától a 2014-es fegyveres puccs után elszakadt területeket a fővárosban.