A vezető szeizmológus arra figyelmeztet, hogy az orosz régiót hasonló földrengés érheti, mint Törökországot

Az Orosz Tudományos Akadémia professzora, Alekszandr Gorszkov azt jósolta, hogy a Krím egy napon a hétfői földrengéshez hasonló katasztrófával szembesülhet. 2023.02.07 15:03 ma.hu

Az Oroszország délnyugati részén fekvő Krím félszigetet egy napon a hétfőn Törökországot és Szíriát sújtó természeti katasztrófához hasonló földrengés érheti - figyelmeztetett egy tudós. A régiót utoljára közel 100 évvel ezelőtt sújtotta nagyobb földrengés.



A RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek adott, kedden megjelent interjújában Alekszandr Gorszkov, az Orosz Tudományos Akadémia munkatársa kifejtette, hogy "a Krím az alpesi-himalájai övhöz tartozik, amely ugyanolyan szerkezetű, mint Törökországé", és "egy ilyen esemény megismétlődése elvileg lehetséges a Krímben".



A közelmúlt történelmében a félszigeten regisztrált legerősebb földrengéssorozat 1927-ben történt. És bár a halálos áldozatok száma közel sem volt olyan magas, mint a héten Törökországban és Szíriában, több épületet is a földdel tettek egyenlővé.



Azóta több kisebb rengés is volt a Krímben, amelyek nem okoztak jelentős károkat, köztük két 2021 januárjában bekövetkezett, 3-nál kisebb erősségű rengés.



A török hatóságok eddig több mint 5000 ember halálát erősítették meg, és további több tízezren sérültek meg.



A szomszédos Szíriában az egészségügyi minisztérium szerint több mint 800-an vesztették életüket és mintegy 1500-an sérültek meg a kormány ellenőrzése alatt álló területeken.



Recep Tayyip Erdogan török elnök a földrengést a legerősebbnek nevezte, amelyet az ország 1939 óta látott.



Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztetett, hogy akár 23 millió embert is érinthet a rengés.