Ukrajnai háború

ENSZ-főtitkár: évtizedek óta nem volt ilyen nagy egy atomháború veszélye

Aggodalmát fejezte ki az ukrajnai háború eszkalációja miatt António Guterres ENSZ-főtitkár hétfőn a világszervezet közgyűlésén New Yorkban.



Az ukrán népnek temérdek szenvedést okoz az orosz invázió, melynek alapvető globális következménye is vannak" - jelentette ki a világszervezet vezető diplomatája.



"Attól tartok, a világ nem alva járva, hanem tágra nyílt szemekkel botorkál bele egy nagyobb háborúba" - hangsúlyozta Guterres. Mint mondta, csaknem egy évvel az ukrajnai orosz invázió kezdetét követően a béke kilátásai egyre kisebbek, miközben a konfliktus további elmérgesedésének esélye nő. Hozzátette: évtizedek óta nem volt ilyen nagy egy atomháború veszélye, amely véletlenül vagy akár szándékosan is kitörhet.



"A világnak békére van szüksége Ukrajnában" - szögezte le Guterres.