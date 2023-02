Török-szíriai földrengés

Az Egyesült Államok további mentőegységeket küld Törökországba

2023.02.07

Az Egyesült Államok további két mentőegységet küld Törökországba, hogy segítse a földrengés utáni kutató-mentő munkát - közölte a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának koordinátora hétfőn.



John Kirby egy sajtóbeszélgetésen elmondta, hogy az Egyesült Államok szorosan együttműködik Törökországgal, a természeti katasztrófát követően magas rangú amerikai tisztségviselők azonnal felvették a kapcsolatot török partnereikkel, hogy a segítségnyújtás formáiról egyeztessenek. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elnök felhatalmazást adott minden támogatás azonnali megadására. A fehér házi tisztségviselő azt is elmondta, hogy az egyeztetések folyamatosak a török féllel, de a helyzet nagyon gyorsan változik, amihez a kiegészítő támogatásokkal is igyekeznek alkalmazkodni.



A már helyszínen lévő amerikai mentő- és kutatóegységeken túl további két mentőcsapat kiküldését készítik elő, hogy segítsék a török egységeket - hangsúlyozta John Kirby, és hozzátette, hogy az Egyesült Államok nemzetközi segélyszervezete, a USAID és a védelmi minisztérium külön is egyeztet török partnereivel a további támogatásokról.



Ami a szíriai segítségnyújtást illeti, ott az Egyesült Államok az általa támogatott segélyszervezeteken keresztül tud segítséget nyújtani - hívta fel a figyelmet John Kirby. Az Egyesült Államoknak jelenleg nincsenek diplomáciai kapcsolatai Szíriával.



A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának koordinátora megerősítette az Egyesült Államok részvétét a pusztító földrengés nyomán Törökország és Szíria felé.



Több erős földrengés rázta meg hétfőre virradóan Törökország délkeleti és Szíria északi részét, a legnagyobb rengés egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte. A két országban együttesen jelenleg több mint 2600 halottról és több mint 13 00 sérültről érkezett hír.