Földmozgás

Török-szíriai földrengés - Spanyolország két vészhelyzeti mentőegységet küld Törökországba

Spanyolország két vészhelyzeti mentőegységet indít útnak várhatóan még a nap folyamán Törökországba, hogy szakembereik segítsenek a földrengések utáni mentésben - jelentette be a védelmi miniszter hétfőn Madridban újságíróknak nyilatkozva.



Margarita Robles elmondta: a spanyol légierő két repülőgépe szállítja a speciálisan keresésre és mentésre kiképzett, csaknem száz fős csapatot, amelynek 35 tagja a madridi tartomány tűzoltó-különítményéhez, 56 tagja pedig a hadsereg vészhelyzeti katonai egységségéhez tartozik.



A spanyol mentőegységek az európai polgári védelmi mechanizmuson keresztül megvalósuló együttműködés keretében kapcsolódnak be a törökországi mentésbe, és csatlakoznak a többi nemzetközi mentőcsapathoz.



A védelmi miniszter arról is beszámolt, hogy jól van az a 150 spanyol katona, akik a katasztrófa által érintett török térségben, az Incirlik légitámaszponton teljesítenek szolgálatot.



Több erős földrengés rázta meg hétfőre virradóan Törökország délkeleti és Szíria északi részét, a legnagyobb rengés egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte. A földmozgásnak Törökországban és Szíriában is több száz halálos áldozata és több ezer sérültje van.