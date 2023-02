Földmozgás

Török-szíriai földrengés - A német kormány mozgósítja a katasztrófavédelmi szolgálatot

A német kormány mozgósítja a szövetségi katasztrófavédelmi szolgálatot, amely a helyi hatóságokkal szoros együttműködésben nyújt segítséget a Törökország délkeleti részén történt földrengések utáni mentésben - jelentették be hétfőn Berlinben.



A szolgálat (Technisches Hilfswerk - THW) minden lehetséges eszközzel támogatja a török polgári védelmet, a többi között felállíthat víztisztító berendezésekkel is rendelkező táborokat, és már meg is kezdte az első segélyszállítmányok összeállítását, amelyekkel egyebek mellett áramfejlesztő berendezések, sátrak és takarók érkeznek a katasztrófa sújtotta övezetbe - közölte Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter.



Cem Özdemir, a mezőgazdasági tárca vezetője - az első török származású német szövetségi miniszter - török és német nyelvű videóüzenetben fejezte ki részvétét az áldozatok hozzátartozóinak. "Gyászoljuk a törökországi és szíriai földrengés áldozatait" - mondta a Zöldek politikusa.

Olaf Scholz kancellár részvétnyilvánító táviratot küldött Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, amelyben hangsúlyozta, hogy Németország készen áll segítséget nyújtani a bajban.



Hasonlóan fogalmazott Annalena Baerbock külügyminiszter is, aki kiemelte, hogy Németország a partnereivel együtt biztosít támogatást, méghozzá gyorsan.



A legnagyobb német civil segélyszervezetek alig néhány órával az első rengések után adománygyűjtő akciókat indítottak, felhívásaikat a közszolgálati médiatársaságok közreműködésével kezdték terjeszteni.



Több erős földrengés rázta meg hétfőre virradóan Törökország délkeleti és Szíria északi részét, a legnagyobb rengés egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte. A földmozgásnak Törökországban és Szíriában is több száz halálos áldozata és több ezer sérültje van.