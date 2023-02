Ukrajnai háború

Századvég: a vasárnap életbe lépő szankciók elsősorban a gázolaj-piacon okozhatnak problémát

Az üzemanyag-kereskedők az elmúlt hetekben igyekeztek tartalékokat képezni, a készletek 25-30 napnyiról akár 40 napnyira is nőhettek, így a következő napokban, hetekben még nem lesznek ellátási problémák. 2023.02.05 22:30 MTI

Az orosz olajtermékekre vonatkozó brüsszeli szankciók elsősorban a gázolaj piacán okozhatnak problémát - mondta a Századvég energia- és klímapolitika üzletágának vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Hortay Olivér erről annak kapcsán beszélt, hogy vasárnap lépett életbe az a - még a nyáron elfogadott - szankció, ami megtiltja az orosz eredetű kőolajból készült üzemanyagok forgalmazását az Európai Unióban.



Úgy vélte: az intézkedés elsősorban a gázolaj piacán okozhat problémát, mert az EU nem rendelkezik elegendő finomítókapacitással, napi 1-1,5 millió hordó gázolajimportra szorul. E mennyiségnek több mint a felét eddig Oroszországból szerezte be az unió - fűzte hozzá.



A szakértő elmondta, hogy az üzemanyag-kereskedők az elmúlt hetekben igyekeztek tartalékokat képezni, a készletek 25-30 napnyiról akár 40 napnyira is nőhettek, így a következő napokban, hetekben még nem lesznek ellátási problémák.



Hortay Olivér ugyanakkor közölte: kérdésessé válik, hogy hosszútávon miként alakul át az EU gázolajpiaca, továbbá, hogy mennyiben és honnan lehet helyettesíteni a kieső mennyiségeket.



Prognózisa szerint elsősorban kínai, indiai és közel-keleti finomítók helyettesíthetik majd az orosz forrásokat, így azonban Európa messzebbről és drágábban tudja beszerezni az olajtermékeket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a piac kínai és indiai szereplői jelentős részben orosz nyersolajat vásárolnak, így kérdés, hogy mi értelme az embargónak.



Mint felidézte, Magyarország mentességet kapott az Oroszországból csővezetéken érkező nyersolaj importjára vonatkozó szankció alól.



Másfelől sikerült a régió országaival együtt kiharcolni, hogy a régióban mentességet kapott finomítókban előállított üzemanyagot olyan arányban tovább lehessen értékesíteni, amilyen arányban nem orosz eredetű nyersolajat tartalmaz. Ugyanakkor jelezte, hogy a magyar üzemanyagpiac fenntartható ellátásához szükség van importra, ezért Magyarország sem vonhatja ki magát az európai árfolyamatokból.



Hortay Olivér egyúttal nagyon súlyos, abszurd javaslatnak nevezte azt az uniós szankciós elképzelést, amely az összes orosz fosszilis energiahordozó - köztük a földgáz, azon felül pedig a nukleáris fűtőelemek - behozatalát megtiltaná. Úgy vélte, a javaslatnak nagyon súlyos következményei lennének, és akár az áramellátásban is súlyos problémákat okozhat.