Megnyílt a Mol első lengyelországi töltőállomása

2023.02.03 15:09 MTI

A Krakkót és Varsót összekötő S7-es gyorsforgalmi út mellett megnyílt pénteken a Mol első lengyelországi töltőállomása - közölte a kurier.plus lengyel hírportál a magyar cég ügyfeleknek címzett közleményére hivatkozva.



Az S7-es gyorsforgalmi út Krakkó felé, Klemencice pihenőhelyén működő töltőállmás az első, amely Lengyelországban a Mol márkája alatt működik, egyúttal első a 33 Mol márkájú lengyelországi pihenőhely közül - írták.



Az SP834 számú klemencicei töltőállomáson Lengyelországban először vásárolható a Mol-márkájú üzemanyag: a 95-ös és a 100-as oktánszámú EVO ólommentes benzin, valamint az EVO Diesel és az EVO Diesel Plus üzemanyagok - idézik a Mol közleményét.



A Mol tavaly december elején zárta le a PKN Orlen lengyel állami tulajdonú energiavállalattal, valamint a PKN Orlen által átvett Grupa Lotosszal kötött megállapodást, több mint 410 lengyelországi, korábban a Lotos márkája alatt működő töltőállomás megvásárlásáról.



Korábbi tájékoztatásuk szerint a jelenleg még Slovnaft Polska márkanév alatt működő töltőállomásokkal együtt a Mol csoport csaknem 500 töltőállomáson nyújt majd kiskereskedelmi szolgáltatásokat Lengyelországban.



A Mol lengyelországi terjeszkedése összhangban van a vállalat stratégiai célkitűzéseivel, amelynek értelmében a kelet-közép európai régió meghatározó szereplője kíván lenni a jövőben is - írták.



A Mol csoport 1997 óta van jelen Lengyelországban. A Mol részvényeit 2004 óta a varsói tőzsdén is jegyzik - a Budapesti Értéktőzsde mellett -, és külföldi befektetőinek közel 20 százaléka lengyel.