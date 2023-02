Franciaország

Franciaországban dönthetnek a fiatalkorú bűnözők: börtön, vagy katonaság

Büntetésük részeként a fiatal vagy fiatalkorú bűnelkövetők Franciaországban a jövőben katonai kiképzésben vehetnek részt - jelentette be csütörtökön Sébastien Lecornu védelmi és Eric Dupont-Moretti igazságügy-miniszter Metzben.



Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék az utat a munkavállaláshoz vagy az önkéntes katonai szolgálathoz azon 13-25 éves fiatalok számára, akik összeütközésbe kerültek a törvénnyel.



A javító-nevelő intézetre ítélt fiatalkorúak engedélyt kapnak arra, hogy katonák irányításával öthetes gyakorlati tanfolyamon vegyenek részt.



A két minisztérium nyugdíjas katonákat tervez alkalmazni a fiatalok kiképzésének irányítására.



A tárcavezetők elmondták, hogy egy sikeres kísérleti program már befejeződött. 2021 decembere óta négyhetes tanfolyamokat tartottak beltéri katonai gyakorlatokkal, amelyen a résztvevők a Saint-Cyr Coëtquidan katonai akadémia volt tagjainak vezetésével sajátítottak el katonai és civil készségeket.



A haditengerészet saját egyhetes kurzust szervezett "a felelősségérzet, a csoportszellem és a tekintélytisztelet kialakítására". A résztvevők tengeri mentést és tengerészjártasságot is gyakoroltak arra az esetre, ha be akarnának lépni a haditengerészetbe.