Hírszerzés

Kínai kémléggömböt észlelhettek az USA felett, inkább nem lövik le

Magasan repülő megfigyelő léggömböt észlelt az amerikai légtérben az Egyesült Államok légvédelme a Pentagon csütörtöki bejelentése szerint, a léggömböt több magas rangú politikus, köztük Marco Rubio republikánus szenátor, a Szenátus hírszerzési különbizottságának alelnöke kínai kémléggömbnek minősítette.



"A kínai kémléggömb az Egyesült Államok felett aggasztó, de korántsem meglepő" - szögezte le Twitteren Rubio, kiemelve, hogy Pekingnek az Egyesült Államokra irányuló kémtevékenysége "az utóbbi öt évben drámaian nőtt és vakmerőbbé vált".



A léggömb a kereskedelmi repülőgépek repülési zónája felett halad és nem jelent katonai vagy fizikai fenyegetést az emberekre - jelentette ki Patryck Ryder, a Pentagon szóvivője.



Hozzátette, hogy az utóbbi években észleltek már hasonlót és leszögezte: lépéseket tettek annak érdekében, hogy a léggömb ne juthasson "érzékeny információkhoz".



Kevin McCarthy, a képviselőház elnöke máris azt vetette Peking szemére, hogy "arcátlanul semmibe veszi az amerikai szuverenitást", kiemelve, hogy Kína "destabilizáló lépéseit" nem lehet figyelmen kívül hagyni.



A hírt nem sokkal William Burns, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatójának egy washingtoni egyetemen tartott előadása után jelentették be. Az előadáson Burns közölte: Kína jelenti jelenleg az Egyesült Államok geopolitikai kihívását.



A megfigyelő léggömb észlelése után a légvédelem a többi között F-22-es vadászrepülőgépeket is mozgósított, a hadsereg azonban eltanácsolt a lelövésétől attól félve, hogy a széthulló eszközből a földre zuhanó roncsok sérüléseket és károkat okoznának - tette hozzá a Pentagon egyik magas rangú tisztségviselője.



A ballont a légtérbe lépés óta katonai repülőgépek kísérik, a bejelentés idején Montana állam fölött repült, az állam repülőterén szerdán néhány órára légi tilalmat rendeltek el.



Steve Daines, Montana állam republikánus szenátora a Lloyd Austin védelmi miniszterhez intézett levelében aggasztónak nevezte, hogy a léggömb Montana légterébe jutott, kiemelve, hogy az államban lévő Malmstrom légi támaszponton interkontinentális rakétákat is tárolnak.



Greg Gianforte, Montana republikánus párti kormányzója közleményében az amerikai nemzetbiztonság miatti aggodalmát fejezte ki.



Szintén névtelenséget kérő tisztségviselő azt mondta, a ballon várhatóan "több érzékeny terület" fölött is áthalad, de részleteket nem árult el.



Más tisztségviselők azt közölték, a léggömböt Kanadához és az Aleut-szigetekhez közel észlelték, mielőtt az Egyesült Államok légterébe lépett volna.



Antony Blinken amerikai külügyminiszter várhatóan a jövő héten utazik Pekingbe. Tom Cotton republikánus szenátor a hírre a látogatás lemondására szólította fel a tárcavezetőt.

Craig Singleton Kína-szakértő rámutatott arra, hogy a hidegháború alatt a Egyesült Államok és a Szovjetunió gyakran vetett be ilyen jellegű, alacsony költségvetésű hírszerzési eszköznek tartott ballonokat.



Mindeközben a kanadai védelmi minisztérium bejelentette, újabb ballont észlelt a légterében, és "megfigyelés alatt tartja".