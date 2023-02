Koronavírus-járvány

Megszűnt a maszkviselési kötelezettség a németországi közlekedésben

A FFP2 minősítésű maszk viselését előíró szabályt a távolsági közlekedésben a szövetségi kormány szüntette meg. A berlini vezetéshez csatlakozott az a kilenc tartomány is, amelyben még érvényben volt a helyi és térségi közösségi közlekedésre vonatkozó maszkviselési előírás, így csaknem három év után ismét országszerte lehet az orrot és a szájat eltakaró maszk nélkül közlekedni, bár a szövetségi kormány és a tartományi kormányok is kérik az utazóktól, hogy viseljenek önként FFP2-es maszkot.



Szakértők szerint a járványhelyzet megfelelő a kötelezettség megszüntetéséhez, mert véget ért az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésének pandémiás szakasza, vagyis már nem emelkedik robbanásszerűen az új esetek száma, és a felsőlégúti betegségek hagyományos téli szezonját jellemző járványhullámok sem annyira erősek már, mint akárcsak néhány hete.



A szennyvízből vett minták, a regisztrált megbetegedések és a kórházi felvételek alapján a SARS-CoV-2 visszaszorulóban van, és az influenza, valamint a légúti óriássejtes vírus (RSV) karácsony előtt beindult rendkívül gyors terjedése is lassul, így most "valóban kedvező a helyzet" a szabály visszavonására - jelentette ki Christian Karagiannidis, az intenzív és a sürgősségi ellátásban dolgozó orvosok érdekképviseletének (DIVI) szakmai vezetője.



Németországban 2020. január 28-án regisztrálták az első SARS-CoV-2-fertőzést. A maszkviselési kötelezettséget 2020 áprilisában vezették be a közösségi közlekedésben. Az első időszakban bármilyen házilag készített maszk is megfelelt, mert az orvosi védőmaszk hiánycikk volt. Az FFP-2 minősítésű maszk viselését a legtöbb tartományban 2021 tavaszán írták elő.



A maszkviselési szabályt a német lakosság túlnyomó többsége mindig betartotta. A berlini közösségi közlekedési vállalat (BVG) adatai szerint például rendszerint 90 százalék felett volt a szabálykövető utasok aránya a fővárosban, de az utóbbi időszakban erősen gyengült a fegyelem, a szabálykövetők aránya a 60 százalék körüli szintre süllyedt.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint a járvány kezdete óta csaknem 38 millió fertőződést mutattak ki teszttel. A SARS-CoV-2 által okozott betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma meghaladja a 165 ezret Németországban.