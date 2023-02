Politika

Az EP szigorítaná a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályokat

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén számos változtatást és szigorítást támogatott a politikai hirdetésekre vonatkozóan javasolt szabályokban, hogy a választások és a népszavazások átláthatóbbak és ellenállóbbak legyenek a politikai beavatkozásokkal szemben - tájékoztatott az uniós parlament csütörtökön.



A 433 igen szavazattal, 61 ellenszavazat és 110 tartózkodás mellett elfogadott álláspont támogatásával az EP-képviselők zöld jelzést adtak a tárgyalások megkezdéséhez a tagállamok képviselőivel annak érdekében, hogy a 2024-es európai választásokra kellő időben megállapodás szülessen a szövegről.



Az EP-képviselők azt javasolták, hogy tiltsák meg a nem uniós székhelyű szervezeteknek a politikai hirdetések finanszírozását az EU-ban. Biztosítanák, hogy az állampolgárok, az illetékes nemzeti hatóságok és az újságírók könnyen hozzáférjenek a politikai hirdetésekkel kapcsolatos információkhoz. Javasolták továbbá egy online adattár létrehozását az összes online megjelent politikai hirdetés és a kapcsolódó adatok nyilvántartására.



Az EP szerint könnyebbé kell tenni az információszerzést arról is, hogy ki finanszíroz egy politikai célú hirdetést, és a finanszírozás összegét. Nyilvánosnak kell lennie, hogy egy hirdetést felfüggesztettek-e a vonatkozó szabályok megsértése miatt, valamint elérhetővé kell tenni a célcsoportot és az annak meghatározásához felhasznált személyes adatokat. Az európai parlamenti képviselők célja, hogy az újságíróknak hozzáférést biztosítsanak az ilyen információkhoz - írták.



Az EP-képviselők bevezetnék annak lehetőségét is, hogy ismételt jogsértés esetén időszakos szankciókat szabjanak ki a hirdetőkre, valamint kötelezettséget írnának elő a reklámszolgáltatók számra, hogy súlyos és rendszerszintű jogsértések esetén 15 napra felfüggesszék szolgáltatásaikat az adott ügyféllel. Az uniós bizottság javaslatához megszavazott változtatások értelmében az online szolgáltatók csak az érintett kifejezett hozzájárulásával használhatnák fel a személyes adatokat a politikai hirdetésekhez, továbbá általános tilalmat vezetnének be a kiskorúak adatainak felhasználására.



Tóth Edina, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a brüsszeli bürokraták be akarják tiltani, hogy a brüsszeli korrupciós botrányokról beszélni lehessen a választási kampányokban.



"Miközben az uniós intézményekben tombol a korrupció, a brüsszeli bürokraták olyan új uniós jogszabályt akarnak elfogadtatni a politikai hirdetésekről, amelyek révén el tudnák hallgattatni azokat, akik a választási kampányokban nyíltan beszélnek a brüsszeli korrupcióról" - mondta.

A politikus kiemelte: a politikai hirdetések szabályozásával a brüsszeli bürokrácia valódi célja az, hogy beleszóljon a tagállami választási kampányokba és befolyásolja azok kimenetelét, továbbá, hogy korlátozza a neki nem tetsző véleményeket. A rendelettervezet nem veszi figyelembe a nemzeti érdekeket és megsérti a tagállamok szuverenitását sem - tette hozzá.



Tóth Edina szomorúnak nevezte, hogy az Európai Unió saját korrupciós botrányainak vizsgálata és a magyar dollárbaloldal elhallgatott, külföldről kapott négymilliárd forintos támogatásának elítélése helyett ismét azzal foglalkozik, hogy miként vonhat el hatásköröket a tagállamoktól.