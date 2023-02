USA

Metropol: Joe Biden fia 'lényegében beismerő vallomást tett' a laptopjáról kiszivárogtatott adatokról

A Metropol online kiadásának beszámolója szerint Joe Biden amerikai elnök fia "lényegében beismerő vallomást tett" a laptopjáról kiszivárogtatott adatokról.



A csütörtökön megjelent cikkben kiemelték: Hunter Biden ügyvédje, Abbe Lowell szerdai levelében az áll, hogy a korábbi elnök, Donald Trump legszorosabb szövetségei - köztük Rudy Giuliani volt New York-i polgármester, valamint Steve Bannon médiaszakember - szövetségi törvényeket sértettek, amikor a sajtón keresztül kiszivárogtatták a Hunter elhagyott laptopján talált kompromittáló tartalmakat.



A New York Post amerikai napilap szerint ezzel a lépéssel Hunter Biden beismerő vallomást tett, elismerte, hogy a róla napvilágot látott "drogos szexvideókon és fotókon" tényleg ő szerepel, holott a baloldali sajtó, sőt maga Hunter is azt próbálta éveken keresztül elhitetni a közvéleménnyel, hogy azok "ócska hamisítványok, és egy orosz dezinformációs művelet részei" - írta a Metropol.



Hozzátették: az NBC News hírportál úgy fogalmazott, hogy az ügyvédi levél "elterelő jogi hadművelet", amivel Hunter Biden megpróbálhatja más síkra terelni a család korrupciógyanús ügyeivel foglalkozó kongresszusi vizsgálóbizottság munkáját.



A számítógépet Hunter Biden még 2019 áprilisában adta le egy Delaware állambeli szervizben, és mivel nem fizetett az elvégzett munkáért, annak tulajdonjoga 90 nap után az üzletet vezető John Paul Mac Isaacre szállt. Miután megtalálta a laptopon tárolt adatokat, ő riasztotta a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI).



Az általa készített másolatot - miután halálos fenyegetéseket kapott - a szervíz vezetője adta át Rudy Giuliani ügyvédjének, és a hardvert már ő juttatta el több jobboldali sajtóorgánum, köztük a New York Post és a Daily Mail szerkesztőségének, melyek azóta folyamatosan szivárogtatják a Biden családra nézve kompromittáló tartalmakat az eszközről.



Sajtóbeszámolók szerint Hunter Biden ügyvédje arra hívta fel a szerdán megküldött levelében az amerikai igazságügyi minisztérium figyelmét, hogy a szervíz tulajdonosa "jogellenesen" fért hozzá Hunter laptopjának adataihoz. Az ügyvéd szövetségi eljárást szorgalmazott "számítógépes tulajdon elleni bűncselekmények, lopás, lopott vagyon birtoklása és mások tulajdonának helytelen felhasználása" miatt az érintettek ellen.



Szakértők úgy vélik, hogy ezzel Hunter Biden "lényegében beismerő vallomást tett" - áll a Metropol cikkében.