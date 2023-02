Az ukránok szerint a Twitter összeesküdött ellenük

Mihail Podoliak ukrán elnöki tanácsadó a Twitter tulajdonosát, Elon Muskot az orosz propagandisták szimpatizánsának minősítette, azzal vádolva a milliárdos vállalkozót, hogy "erőszakkal csökkenti" a kijevi kormány fiókjainak elérését a közösségi médiaplatformon.



"Talán abba kellene hagynod az ukrán hivatalos fiókok pesszimizálását és az elérésük erőszakos csökkentését" - mondta Podoliak Musknak szerdán egy Twitter-bejegyzésben. "Ez túl nyilvánvaló".

.@elonmusk, maybe you should stop pessimizing 🇺🇦 official accounts & forcibly reducing their reach? It's too obvious. Don't help talentless ru-propaganda. It won't help them and @Twitter's reputation is dying. Maybe a regulator is needed to explain competition rules to the owner?