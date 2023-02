Állatvédelem

Az amerikai haditengerészet leállítja a borzalmas, de legalább felesleges állatkísérleteket

A PETA állatvédő szervezet azt állította, hogy a birkák súlyos fájdalmat és bénulást szenvedtek a "tudományosan értéktelen" dekompressziós tesztek során. 2023.02.02 14:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai haditengerészet leállította a birkákon végzett dekompressziós betegséggel kapcsolatos kísérleteket, amelyek során az állatok állítólag szörnyű fájdalmaknak és sérüléseknek, köztük bénulásnak és szív- és érrendszeri összeomlásnak voltak kitéve - közölte a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).



Az állatvédő szervezet szerdán győzelmet könyvelhetett el, mondván, hogy a lobbitevékenység és a jogi lépések közepette a tervezettnél két évvel korábban leállították a kísérleteket. A kísérleteket a Wisconsin-Madison Egyetemen végezték a haditengerészet 389 000 dolláros támogatásával. "Ez egy olyan győzelem, amely megakadályozza, hogy még több birka életével éljenek vissza szörnyen fájdalmas kísérletek során" - mondta a csoport a leállításról.



A haditengerészet szóvivője azonban azt mondta a Military.com-nak, hogy a kísérletek véget értek, miután a projektre vonatkozó szerződés "természetes módon" lezárult. Az egyetem szerint mind a haditengerészet, mind a programban részt vevő tudósok tavaly úgy döntöttek, hogy nem folytatják a szerződésben foglalt teszteket.



A kísérletek célja az volt, hogy segítsenek a haditengerészetnek tanulmányozni az elsüllyedt tengeralattjárókban rekedt tengerészek kimentésének módjait. A PETA szerint a birkákat olyan kamrákba helyezték, amelyek szimulálták a mélyen a víz alatt lévő tengeralattjáróban érezhető nyomást, valamint a gyors felszínre kerülés közbeni nyomást.



"A kísérletezők 30 percen keresztül közel nyolc atmoszféra nyomásnak tették ki a juhokat a hiperbárikus kamrákban, majd dekompresszióra kényszerítették őket, amely idő alatt valószínűleg... bénító ízületi fájdalmakat, görcsöket, hányingert, bénulást, hányást, égést és mély mellkasi fájdalmat éltek át" - írta a csoport tavaly júniusban Carlos Del Toro haditengerészeti miniszternek címzett levelében. A levelet egy nyugalmazott ellentengernagy, Dr. Marion Balsam, a haditengerészeti kórház parancsnoka is aláírta.



A PETA szerint a birkáknak "érdekes anyagot" is beadtak. A kísérleteket túlélő állatokat megölték és felboncolták. "Ezek a kísérletek tudományosan értéktelenek, és messze elmaradnak a nemzetközi szabványoktól" - mondta a PETA alelnöke, Shalin Gala a Military.com-nak.



Balsam és Samuel Pons, a PETA munkatársa azt állította, hogy az állatkísérletek a fiziológiai különbségek miatt nem képesek megismételni azt, ami az emberekkel történik a dekompressziós betegségben, és ragaszkodtak ahhoz, hogy az emberi sejtek és a búvároktól származó adatok hasznosabbak lehetnek a dekompressziós betegség tüneteinek és kockázati tényezőinek előrejelzésében.