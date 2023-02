USA

Az FBI házkutatást tartott Joe Biden nyaralójában

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) házkutatást tartott Joe Biden elnök nyaralójában szerdán a korábban fellelt, szabálytalanul őrzött, minősített hivatalos iratok utáni vizsgálat részeként - jelentette be az elnök ügyvédje.



Bob Bauer közölte, hogy a Rehoboth Beachen fekvő ingatlan átkutatása beleegyezésükkel történt, és teljes mértékben együttműködnek a hatósággal.



A szövetségi nyomozók január 20-án átvizsgálták Joe Biden elnök wilmingtoni otthonát is, a Delaware állambeli házkutatás 13 órán át tartott. Ezen ingatlan garázsában az elnök jogászai két alkalommal - decemberben és januárban - is találtak minősített iratokat, részben Joe Biden alelnöki időszakából, részben szenátori tevékenységének idejéből.



A jelenlegi elnök otthonában talált bizalmas dokumentumokról először január elején a CBS televízió számolt be. Akkor elnöki jogászok megerősítették, hogy még november 2-án, néhány nappal a félidős választások előtt egy washingtoni hivatali épületben, az elnök által korábban használt iroda szekrényeiben találtak minősített, köztük szigorúan titkos felirattal ellátott iratokat. A bejelentés szerint azonnal értesítették az állami iratok őrzéséért felelős Nemzeti Levéltárat, amely néhány nappal később jelezte az igazságügyi minisztériumnak, hogy a tucatnyi irat a birtokában van.



A CBS hivatalos forrásokra hivatkozva a napokban hírül adta, hogy november közepén az FBI vizsgálatot tartott a kérdéses washingtoni irodaházban, ahol egyébként a Biden Penn Center nevű politikai elemzőintézet működött.



A Joe Bidennél talált minősített iratok felügyeletére az igazságügyi miniszter január 12-én különleges ügyészt nevezett ki.