Energia

Megkezdődött Romániában az energiakártyák kézbesítése

A "energiakártyák" névértékét a villamos energia, földgáz, palackozott gáz, tűzifa, fűtőolaj vagy más típusú fűtőanyag beszerzésére, adott esetben a távhőszolgáltatás kifizetésére lehet fordítani, akár a szolgáltatóknál felhalmozott esetleges adósságok törlesztésére is. 2023.02.01 17:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megkezdődött Romániában szerdán azoknak az "energiakártyáknak" a kézbesítése, amelyeket energiaszámlái kifizetésénél vagy a szolgáltatóknál felhalmozott adósságai törlesztésénél használhat fel a támogatásra jogosult mintegy négymillió rászoruló - közölte az Agerpres hírügynökség.



Az első napon Bihar, Fehér, Bákó, Arges, Teleorman és Ilfov megye, illetve Bukarest 360 ezer lakosához, ajánlott küldeményként vitte ki a posta a vonalkóddal ellátott, át nem ruházható energiakártyákat. Csütörtökön Kovászna, Braila, Giurgiu, Botosani és Valcea megye kerül sorra - jelentette be Marcel Bolos európai beruházásokért felelős miniszer, aki egy Bukarest melletti kisvárosban a Román Posta vezérigazgatójával közösen tartott sajtótájékoztatót a támogatási program beindításáról.



Azt ígérte: február 20-ig, amikor a tulajdonképpeni kifizetés is megkezdődik, a jogosultak túlnyomó többsége megkapja az energiakártyákat. Felidézte: mintegy 550 ezer olyan jogosultja lehet a jogszabálynak, akinek nem ismerik a pontos lakcímét, beazonosításuk és a jogosultságukat igazoló nyilatkozatok begyűjtése a kártyák kézbesítésével párhuzamosan zajlik.



A két 700 lejes (55 570 forint) részletben, az év első, illetve második felében folyósítandó segélyre a 60 év feletti, havi 2000 lejnél kisebb jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok, a szociális segélyből súlyos fogyatékossággal élők, illetve a szociális segélyben részesülő családok jogosultak. A háztartásonként (fogyasztói mérőpontokként) járó segély folyósításának az a feltétele, hogy az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme ne haladja meg a havi 2000 lejt.



A "energiakártyák" névértékét a villamos energia, földgáz, palackozott gáz, tűzifa, fűtőolaj vagy más típusú fűtőanyag beszerzésére, adott esetben a távhőszolgáltatás kifizetésére lehet fordítani, akár a szolgáltatóknál felhalmozott esetleges adósságok törlesztésére is.



A jogosultak a postás közreműködésével, vagy - egy postahivatalban - személyesen fizethetnek számlákat energiakártyájukkal, a héten pedig egy harmadik módszert is bevezetett a bukaresti kormány. A legutóbbi kormányülésen elfogadott rendelet szerint az elektronikus fizetés is lehetővé válik az energiakártyákkal, amint elkészül az ehhez szükséges számítógépes alkalmazás.