Állati

Megtalálták a dallasi állatkertből eltűnt császárbajszú tamarinokat

Megtalálta kedden a rendőrség a dallasi állatkertből eltűnt két császárbajszú tamarint egy elhagyott házban.



A dallasi rendőrség közleménye szerint a majmokat egy szekrényben találták meg a Dallastól mintegy 26 kilométerre fekvő Lancasterben található házban.



A rendőrök egy bejelentés nyomán kutatták át a házat. A tippet azt követően kapták, hogy a rendőrség a lakosság segítségét kérte egy férfi azonosításában, akit az állatkert körül láttak csellengeni - számolt be róla a BBC News szerdán.



Az állatkert közleménye szerint a rendőrség értesítése nyomán biztonságba helyezték és visszavitték a tamarinokat az állatkertbe, ahol az állatorvos még kedden este megvizsgálta őket.



A császárbajszú tamarinok eltűnése mellett számos különös incidens történt januárban a dallasi állatkertben. Többek között egy ködfoltos párduc is eltűnt a ketrecéből egy időre, de őt később az állatkert területén megtalálták.



A majmok és a leopárd ketrecén is vágott nyílást találtak a rendőrök.



A gondozók a langúrok ketrecén is találtak hasonló nyílást, de közülük nem tűnt el egy példány sem.



A múlt héten viszont egy 35 éves védett keselyű pusztult el az állatkertben furcsa körülmények között: az állat testén egy sebet találtak, mikor megvizsgálták.



A dallasi rendőrség nem erősítette meg, hogy kapcsolat lenne a különböző incidensek között.



Az állatkertben új kamerákat szereltek fel, és megerősítették az éjszakai ellenőrzést is.



A 43 hektáron elterülő dallasi állatkertben több mint kétezer állat él, ez a legnagyobb állatkert Texasban.