Közlekedés

Ismét kedvezményes közlekedési bérletet vezetnek be Németországban

Ismét kedvezményes bérletet vezetnek be a helyi és a térségi közösségi közlekedésben Németországban az általános drágulás hatásainak ellensúlyozására, a kormány szerdán elfogadott törvényjavaslata szerint a havi bérlet 49 euróba (mintegy 19 ezer forint) kerül majd.



A Németország-menetjegy (Deutschlandticket) elnevezésű bérletet a tervek szerint májusban vezetik be, havonta fizethető és bármikor lemondható éves közlekedési bérletként.



Az okostelefon-alkalmazással, chipkártyaként vagy kinyomtatott QR-kódként használható bérlet az egész országban érvényes a helyi közösségi közlekedési vállalatok járatain és a Deutsche Bahn vasúttársaság regionális járatain.



A 49 eurós ár komoly megtakarítást jelent, tekintve, hogy például Berlinben 86 euróba kerül a havi bérlet. Az alkalmazottaknak öt százalék kedvezmény is jár, ha munkaadójuk fizeti az új típusú bérlet árának legkevesebb 25 százalékát.



Az elképzelés szerint a szövetségi kormány évi 1,5 milliárd euróval támogatja a rendszer fenntartását, a 16 tartomány pedig együtt ugyancsak 1,5 milliárddal. A törvényhozás (Bundestag, Bundesrat) várhatóan nagyobb változtatások nélkül fogadja el a kormány javaslatát.



A Deutschlandticket elődje az úgynevezett 9 eurós menetjegy (9-Euro-Ticket), amelyet 2022-ben vezettek be a nyári hónapokra, a június-augusztusi időszakra. Az energiaárak és az infláció emelkedésének ellensúlyozását szolgáló támogatások egyikeként bevezetett kedvezményes nyári havi bérletből 50 millió kelt el.



A szövetségi kormány egy sor további lépéssel, egyebek mellett a földgáz áfájának csökkentésével és a földgáz, a távhő és az áram árának korlátozását jelentő úgynevezett árfékprogrammal igyekszik enyhíteni az Oroszország Ukrajna elleni támadásával is összefüggő lakossági és vállalati terheket. A támogatási programok összeértéke nagyjából 300 milliárd euró.