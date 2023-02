Ukrajna

Házkutatást tartottak több ukrán üzletembernél és politikusnál

Arszen Avakov volt belügyminiszter saját maga számolt be az otthonában egy helikoptervásárlási üzlet miatt tartott házkutatásról. 2023.02.01 12:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Házkutatást tartott az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerdán több ukrán politikus és üzletember otthonában, valamint az adóhivatalban - közölte az ukrán kormánypárt frakcióvezetője.



Arszen Avakov volt belügyminiszter saját maga számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportálnak az otthonában egy helikoptervásárlási üzlet miatt tartott házkutatásról.



Az Ukrajinszka Pravda és az RBK ukrán televízió honlapja biztonsági vezetőktől úgy értesült, hogy házkutatás folyik Ihor Kolomojszkij milliárdos, volt Dnyipropetrivszk megyei állami közigazgatási vezetőnél is. A házkutatásokról szóló hírt az ukrán elnök pártájának, a Nép Szolgájának frakcióvezetője, David Arahámija később megerősítette. A politikus, aki a Telegram üzenetküldő alkalmazásra kitett üzenetében megígérte, hogy az ország az Oroszországgal vívott háború alatt megváltozik, hozzátette, hogy házkutatás folyik az Ukrán Adóhivatalnál is, és meneszteni fogják a vámhivatal vezetőségét.



Címlapfotó: Arszen Avakov volt belügyminiszter.