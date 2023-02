Egy torony előtt táncolt a fiatal pár, tíz évre börtönbe kerülnek

Több mint 10 évi börtönre ítéltek Iránban egy fiatal párt, mert egy ellenzéki szimbólummá vált teheráni torony előtt táncolt - jelentette kedden a HRANA iráni emberi jogi hírügynökség, amelynek a székhelye az Egyesült Államokban van.



A húszas éveiben járó Asztijazs Haghighit és jegyesét, Amir Mohammad Amádit még novemberben tartóztatták le. Egy olyan videofelvétel terjedt el róluk az interneten, amelyen az ellenzéki szimbólummá vált Azadi (szabadság) torony előtt táncoltak, ráadásul Haghighi nem viselte a nők számára kötelező muszlim fejkendőt, és Iránban a nők nem táncolhatnak a nyilvánosság előtt, férfival még kevésbé.



A videofelvétel azóta óriási népszerűségre tett szert Iránban, és a szabadság egy további szimbólumává vált a rendszerellenes tüntetések résztvevői számára.



A HRANA beszámolója szerint a fiatal párt "a korrupció és a nyilvános prostitúció bátorításában, valamint a nemzetbiztonság megzavarására irányuló szervezkedésben" találta bűnösnek egy teheráni forradalmi bíróság.



A hírügynökség a pár családtagjaira hivatkozva azt írta: a jogi eljárás alatt nem vehettek igénybe ügyvédi segítséget, az óvadék ellenében való szabadlábra helyezési kérelmüket pedig elutasították. Információik szerint Asztijazs Haghighi a Teherán közelében található Karcsak város női börtönében tölti büntetését, amelynek fogvatartási körülményeit korábban több ízben bírálták iráni jogvédő szervezetek.

For the crime of dancing, these two young Iranians have been sentenced to 10 years and 6 months in prison.#AstiyazhHaghighi 21 & #AmirMohammadAhmadi,

22 danced in the streets in support of #WomanLifeFreedom revolution in Iran.

They don't deserve such brutality.#MahsaAmini pic.twitter.com/Bs9VxqnxFV