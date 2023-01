Bűncselekmény-kábítószer

Ezer eurós automatikus bírság járna a kokain birtoklásán kapott embereknek

Az új gyakorlat már létezik a közlekedési bírságok esetében, így alkalmazása a kábítószeres bűncselekmények esetében is megvalósulhat. 2023.01.31 14:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vincent Van Quickenborne belga szövetségi igazságügyi miniszter ezer eurós bírságot javasol minden, kokain birtoklásán tetten ért embernek, a pénzbüntetést automatikusan vonnák le az érintettek bankszámláiról - írta szerdán a The Brussels Times hírportál.



A miniszter javaslata szerint a kokain birtoklásán tetten ért, de a bírság megfizetését megtagadó fogyasztóknak nem kell többé megjelenniük a bíróságon, ugyanis "az igazságügyi rendszer már így is túlterhelt." Ehelyett az ügyészség úgynevezett "fizetési meghagyást" adna át a pénzügyi hatóságoknak, amelyet felhatalmaznának, hogy vonja le a bírságot a kokainhasználó bankszámlájáról.



A hírportál szerint, ez a gyakorlat már létezik a közlekedési bírságok esetében, így alkalmazása a kábítószeres bűncselekmények esetében is megvalósulhat. Az igazságügyi miniszter hivatalának szóvivője megerősítette a The Brussels Timesnak, hogy a kormány a Belgiumban folyó "kábítószer elleni háború" keretében szigorúbb büntetésekkel kívánja visszaszorítani a kábítószer-fogyasztást.



Egy nemrégiben készült jelentés szerint az elmúlt három évben megduplázódott a kokainfogyasztás Belgiumban, ahol az antwerpeni kikötő a nemzetközi kábítószer-kereskedelem egyik fő csomópontja. A belgiumi fül-orr-gégészek társasága egy múlt heti jelentésben arra hívta fel a figyelmet, hogy szembetűnően megnövekedett a kokainfogyasztás miatt súlyos légúti panaszokkal küszködő betegek száma. Az Europol uniós rendőri együttműködési szervezet szeptemberben figyelmeztetett, Belgiumban az utóbbi években jelentősen megszaporodtak a kábítószerhez köthető erőszakos cselekmények. A tavalyi év első felében több mint ezer embert állítottak elő kábítószer-kereskedelem miatt Antwerpenben.