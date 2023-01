Diplomácia

Petr Fiala: Csehország továbbra is elismeri az egy Kína elvét

Csehország továbbra is tiszteletben tartja és elismeri az egy Kína elvét - jelentette ki Petr Fiala cseh miniszterelnök kedden Prágában a Blesk című bulvárlap hírportáljának adott interjúban.



A kormányfőt azért kérdezték a cseh-kínai viszonyról, mert a pekingi diplomácia nyíltan bírálta azt a tényt, hogy Petr Pavel szombaton megválasztott új cseh köztársasági elnök hétfőn mintegy negyedórás telefonbeszélgetést folytatott Caj Jing-ven tajvani elnökkel. Peking Tajvant Kína részének tekinti az egy ország két rendszer elv alapján.



"Hagyományosan jó kapcsolataink vannak a demokratikus Tajvannal gazdasági, oktatásügyi és kutatási területeken. Ez jó dolog. Ugyanakkor: Csehország tiszteletben tartja és elismeri az egy Kína elvét. Ezen semmi sem változik" - mondta Petr Fiala arra a kérdésre válaszolva, hogy Pavel telefonbeszélgetése a tajvani elnökkel nem ártott-e Csehországnak.



Petr Pavel a beszélgetésben arról biztosította Caj Jing-vent, hogy Csehország és Tajvan is osztják a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok értékeit, és ezért megerősítik partnerségüket. Petr Pavel elmondta a tajvani elnöknek: bízik abban, hogy lehetőségük lesz személyesen is találkozni.



A Reuters hírügynökség Tajpejből keltezett hírében azt írta, hogy a telefonbeszélgetés "diplomáciai áttörésnek" tekinthető.



A márciusban hivatalba lépő új cseh elnök vasárnap a Radiozurnal közszolgálati hírrádiónak adott interjújában kifejtette: a tajvani elnökkel tervezett beszélgetésével nem akar több kárt okozni, mint amennyi hasznot hoz. Az egy Kína elvet szerinte ki kell egészíteni annak második felével: egy Kína, két rendszer.



"A Tajvannal fenntartott sajátos kapcsolatainkban ezért nincs semmi különös" - szögezte le Petr Pavel.



Csehország, hasonlóan a világ legtöbb országához, a Kínával szembeni konfrontáció elkerülése érdekében nem tart fenn hivatalos diplomácia kapcsolatokat Tajvannal, ennek ellenére kölcsönös látogatásokra került sor. Tavaly például Milos Vystrcil, a cseh szenátus elnöke járt egy kereskedelmi delegáció élén az ázsiai szigetországban.