Terror

Tovább nőtt a pakisztáni öngyilkos merénylet halálos áldozatainak száma

Nyolcvanháromra nőtt az északnyugat-pakisztáni Pesavár egyik mecsetjében végrehajtott öngyilkos merénylet halálos áldozatainak száma, legalább 57 sebesültről tudni - közölték helyi hatósági és kórházi források kedden.



A mecsetben hétfőn történt a robbantás, a tájékoztatás szerint a tragédia idején mintegy 400 ember imádkozott az épületben, a detonáció következtében pedig az épület egy része beomlott.



Egyelőre nem világos, mely csoport követte el a merényletet. A robbantás elkövetéséért ugyanis pakisztáni tálibok (Tehrík-i-Talibán Pakisztán, TTP) parancsnoka, Szerbakáf Mohmand Twitteren jelentkezett, ám nem sokkal később a TTP szóvivője, Mohammed Horaszáni cáfolta a hírt, hangsúlyozva, hogy harcosaik nem támadnak mecseteket.



A térségbe utazott Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök is, aki a merényletet "Pakisztán elleni támadásnak" nevezte, és megrendülésének adott hangot.



Pesavárban, az Afganisztánnal határos Haibar-Pahtúnhva tartomány székhelyén fegyveres csoportok, köztük a pakisztáni tálibok rendszeresen követnek el támadásokat. Az országban aktívak a felfegyverzett baludzs szeparatisták is, valamint az Iszlám Állam terrorszervezet harcosai is beszivárogtak a régióba.