Bűnügy

Késsel sebesítettek meg három embert a brüsszeli metróban - videó

Három embert sebesítettek meg Brüsszelben, az uniós intézményeknek is helyet adó Schuman téri metróállomáson, a gyanúsítottat a rendőrség előállította - tájékoztatott hírportálján a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap hétfőn.



A beszámoló szerint egy férfi a kezében késsel járkált a brüsszeli városközpont felé tartó metrószerelvényben, majd megszúrt egy fiatalembert, amikor az ki akart szállni az állomáson. A sérült állapota súlyos - közölték.



A támadó kiabált, és állítólag más utazókat is megfenyegetett, ami pánikot okozott a metrókocsiban. A férfi két további utast könnyebben megsebesített, majd az állomásra szaladt, ahol a szemtanúk szerint valószínűleg egy babakocsis nőt is megpróbált megtámadni.



A rendőrség megerősítette: járőreik azonnal a helyszínre érkeztek, ahol a gyanúsítottat előállították. Az állomást lezárták. A brüsszeli tömegközlekedési vállalat (Stib) közölte, hogy az érintett vonalon közlekedő 1-es és 5-ös számú szerelvények nem közlekednek, metrópótló autóbuszok járnak helyettük.



A támadó indítékai nem ismertek, de rendőrség kizárta a terrorista motivációt. Egy, az ügyhöz közel álló forrás szerint az előállított személy korábban pszichiátriai kezelés alatt állt.