Ukrajnai háború

Joe Biden: az Egyesült Államok nem ad F-16-os vadászrepülőket Ukrajnának

Az Egyesült Államok nem ad F-16-os harci repülőgépeket Ukrajnának - közölte Joe Biden elnök hétfőn.



Az elnök Baltimore-ban egy építőipari eseményről távozva újságírói kérdésre válaszolva beszélt erről, és azt is közölte, hogy ellátogat Lengyelországba. Az út tervezett időpontjáról nem beszélt.



Az amerikai kormány múlt kedden jelentette be, hogy a legkorszerűbb harckocsikból, M1 Abrams-tankokból 31-et szállít Ukrajnának a következő időszakban. Ezt követően az ukrán kormány több illetékese ismételte meg, hogy Ukrajnának az önvédelemhez vadászrepülőkre is szüksége lenne, köztük F-16-osokra.



John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági bizottságának koordinátora pénteken egy sajtóbeszélgetésen az F-16-osok esetleges szállítására vonatkozó kérdésre azt mondta, ebben a témában nincs bejelentenivalója, de megjegyezte, hogy nem meglepő az ukrán fél F-16-osokra vonatkozó kérése. Érthetőnek nevezte azt ukrán szempontból, hiszen Kijev szeretne a lehető legnagyobb védelmi képességekkel rendelkezni. A fehér házi illetékes hozzátette, hogy az ukránokkal szinte minden nap tárgyalnak és konzultálnak a katonai képességeket érintő kérdésekről, amelyekhez az Egyesült Államok "a lehetséges mértékig együttműködő hangnemben áll hozzá".