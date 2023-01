Hírszerzés

Feltételezett orosz kémeket tartóztattak le Szlovéniában

A szlovén hírszerző és nemzetbiztonsági ügynökség (SOVA) a nemzeti nyomozó hivatallal (NPU) együttműködve előzetes letartóztatásba vett két külföldi állampolgárt, akiket azzal gyanúsít, hogy Oroszországnak kémkedtek - írta a Delo című szlovén napilap hétfőn. A hírt a ljubljanai kerületi ügyészség is megerősítette.



Az ügyészség még december elején fordult a ljubljanai kerületi bírósághoz azzal a kéréssel, hogy nyomozást indíthasson két személy ellen kémkedés gyanújával.



A bíróság ezt követően elrendelte a gyanúsítottak előzetes letartóztatását, ami 2022. december 5-én meg is történt - közölte az ügyészség, amely az adatok titkossága miatt nem adott további tájékoztatást.



A Delo úgy tudja: mindkét személy külföldi, nem orosz állampolgársággal és útlevéllel rendelkezik, és egyikük sem mondta a hatóságoknak, hogy lenne orosz állampolgársága. A Delo szerint egyikük argentin állampolgár.



A lap arról is beszámolt, hogy a két feltételezett orosz ügynöknek bérelt irodája volt a egy ljubljanai irodaházban. A cég, amely a gyanú szerint szlovéniai működésük fedezéseként szolgált, hivatalosan ingatlan- és régiségkereskedelemmel foglalkozik.



A Siol internetes portál nem hivatalos információi szerint a két gyanúsított nemcsak Szlovéniában, hanem más országokban is aktív volt, és együttműködött külföldi hírszerző ügynökségekkel.



Ha a bíróság bűnösnek találja őket, nyolc évig terjedő börtönbüntetést kaphatnak.