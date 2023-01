Ukrajna a tankok és repülők után most tengeralattjárót kér Németországtól

Ukrajna volt németországi nagykövete, Andrej Melnik azt javasolta, hogy Berlin adja át egyik tengeralattjáróját, hogy azt Oroszország fekete-tengeri flottája ellen használják.



"Tudom, hogy újabb vihart fogok kavarni, de van egy újabb kreatív ötletem" - tweetelte Melnik szombaton. Kifejtette, hogy a ThyssenKrupp által gyártott HDW 212A osztályú tengeralattjárót "a világ egyik legjobb tengeralattjárójának" tartják, és a német hadseregnek (Bundeswehr) a hat 212A közül egyet ajándékoznia kellene Ukrajnának, ahol az "kirúgná az orosz flottát a Fekete-tengerről".



A kommentekre adott válaszok sorában Melnik arra szólította fel támogatóit, hogy "együttesen szálljanak síkra ezért az ötletért, és szorítsák rá Németországot és más szövetségeseket" a tengeralattjáró átadására.



Ha Németország bele is egyezne egy ilyen üzletbe, a tengeralattjáró Fekete-tengerre szállítását megnehezítené, hogy Törökország lezárta a Boszporusz és a Dardanellák szorosát a hadihajók elől, ami azt jelenti, hogy csak a tengerrel határos nemzetek - például Oroszország és Ukrajna - indíthatnak oda hadihajókat és tengeralattjárókat.



Melnik egy kommentárban kifejtette, hogy a tengeralattjárót "no problemo" szárazföldön is lehet szállítani, ami egy 56 méteres, 1500 tonnát kiszorító hajó esetében nagy feladat. Az ukrán tengerészeket is ki kellene képezni a működtetésére. A hajónak aztán szembe kellene néznie a krími székhelyű orosz Fekete-tengeri Flotta hét tengeralattjárójával, valamint számos tengeralattjáró-elhárító hajójával és helikopterével.



Melnik 2014-től tavaly júliusig volt Ukrajna németországi nagykövete, amikor is visszahívták Kijevbe, miután nyilvánosan csodálatát fejezte ki az ukrán nacionalisták által hősnek tartott ukrán náci kollaboráns, Sztepan Bandera iránt.



Oroszország többször figyelmeztetett arra, hogy az Ukrajnának történő további fegyverszállítások meghosszabbítják a konfliktust, és a nyugati országokat de facto résztvevőkké teszik. A Kreml azt is kijelentette, hogy a nehézfegyverek, például a Leopard harckocsik nem fogják győzelemre juttatni Ukrajnát, és "elégnek", mint minden korábban adományozott felszerelés.

Hi guys, I know I'm gonna get a new shit storm, but I have another creative idea. Germany (ThyssenKrupp) produces one of the world's best submarines HDW Class 212A. The Bundeswehr has 6 such U-boats. Why not to send one to Ukraine? Then we'll kick 🇷🇺fleet out of the Black Sea💪 pic.twitter.com/qy75sRVZ76