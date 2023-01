Dróntámadás érte Iránt - videó

Iránt dróntámadás érte - jelentette be vasárnap a védelmi minisztérium. Az egyik eszközt egy légvédelmi rendszer lelőtte, míg a másik kettő "védelmi csapdába esett és felrobbant".



"A sikertelen támadás nem követelt emberéletet, és kisebb károkat okozott" - állt a minisztérium közleményében, amelyet az IRNA állami médium idézett.



"A támadás nem érintette létesítményeinket és küldetésünket... és az ilyen vakmerő intézkedések nem lesznek hatással az ország előrehaladásának folytatására" - tette hozzá, anélkül, hogy részleteket közölt volna arról, hogy Teherán kit tart felelősnek a támadásért.



Iszfahán tartomány kormányzóhelyettese a hadsereg közleménye előtt arról számolt be, hogy a robbanás "a védelmi minisztérium egyik központjában" történt. A helyi hatóságok közölték, hogy senki sem sérült meg.



Korábban az iráni közösségi média országszerte hangos robbanásokról számolt be.



A hír a Teherán nukleáris programja miatt Izraellel szemben megnövekedett feszültségek közepette érkezett. Irán tagadja azokat az izraeli vádakat, amelyek szerint atomfegyverek kifejlesztését tervezi. Bár több közel-keleti médium is arról számolt be, hogy Izrael katonai műveletet indított Irán ellen, az izraeli kormány és hadsereg még nem adott ki hivatalos nyilatkozatot.



Január 28-án Északnyugat-Iránban is robbanás történt egy olajkitermelő üzemben a kelet-azerbajdzsáni tartománybeli Azarshahr városában.

