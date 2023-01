Holokauszt-emléknap

Román miniszterelnök: büntetni kell a közbeszédben megjelenő antiszemitizmust és idegengyűlöletet

Nicolae Ciuca kormányfő szerint Románia sokat tett az utóbbi húsz évben a romániai holokauszt kutatása, megismertetése és felvállalása terén, és eltökélt szándéka, hogy nem hagyja büntetlenül a közbeszédben egyre inkább beférkőző antiszemitizmust és idegengyűlöletet, a háborús bűnösök kultuszát.



A román miniszterelnök pénteken beszélt erről a bukaresti központi Templul Coral zsinagógában, ahol a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja, az egykori auschwitzi náci haláltábor felszabadulásának évfordulója alkalmából rendeztek megemlékezést. Ciuca felidézte: 1941 januárjában a bukaresti zsidók is egy brutális pogrom áldozataivá váltak, amikor a Vasgárda puccskísérletének napjaiban a legionáriusok feldúlták zsinagógáikat, kifosztották lakásaikat és üzleteiket, több száz embert megkínoztak. A véres eseményeknek legkevesebb 120 halálos áldozatuk volt.



A román miniszterelnök szerint a történelem leckéje egyértelműen megmutatta, milyen következményekkel jár, ha a többség nem lép fel a mérgező eszméket terjesztő, gyűlöletet szító hangadók és csoportosulások ellen. Úgy értékelte: ez a veszély ma is fennáll.



"Az antiszemitizmus, a szélsőségesség, a gyűlöletbeszéd egyre inkább jelen van a közbeszédben. Mindez bemocskolja a holokauszt áldozatainak emlékét, a demokráciát és jogállamiságot veszélyezteti. Nem lankadhat az éberségünk. Határozottan fellépünk azok ellen, akik továbbra is a háborús bűnösöket dicsőítik, nem tűrhetjük el a történelemhamisítást, a holokauszt tagadását. Minden eszközünk megvan arra, hogy megvédjük a demokráciát és minden érintett hatóságnak teljesítenie kell kötelességét" - szögezte le a román miniszterelnök.



A bukaresti kormány 2021 májusában országos stratégiát fogadott el az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a radikalizálódás és a gyűlöletbeszéd megelőzése és leküzdése érdekében.



A román állam csak a kétezres évek elején, az ország NATO-csatlakozása előtt, amerikai nyomásra ismerte el, hogy a Ion Antonescu vezette kormány felelős volt több mint negyedmillió zsidó meggyilkolásáért az 1941-44-es időszakban. Az ország korábbi vezetői tagadták a romániai holokausztot, és kizárólag Magyarország felelősségét hangoztatták az észak-erdélyi területekről deportált zsidók vonatkozásában.