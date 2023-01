Magyarság

Elmarasztaló ítélet született az úzvölgyi temetőfoglalás egyik perében

A temetőbe benyomulók összetörték a székely kaput, kihúzták a földből és szétdobálták a magyar katonák mogyoróágakból rögtönzött névtáblás keresztjeit. 2023.01.27 12:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elmarasztaló ítéletet hozott pénteken az alapfokon eljáró Moinesti-i Bíróság az úzvölgyi temetőfoglalás egyik, rongálás vádjával indított perében; a döntést nyilvánosságra hozták a romániai bíróságok portálján.



A Bákó megyei város bírósága alapfokú ítéletében pénzbírságra és kártérítésre kötelezi a 2019 júniusában végrehajtott úzvölgyi temetőfoglalás egyik román résztvevőjét, aki megrongálta az MTVA csíkszeredai operatőrének a kameráját.



A pénteki ítélet szerint Diaconu Valentin vádlottnak 12 600 lej (998 788 forint) kártérítést kell fizetnie. Kétezer lej (158 633 forint) pénzbüntetést is kiszabtak rá, amely, ha nem fizeti ki, letöltendő szabadságvesztéssé alakul, és a perköltségeket is állnia kell. Az alapfokú ítélet tíz napon belül megfellebbezhető.



Az úzvölgyi katonatemetőben 2019. június 6-án történt incidens után a román rendőrség is vizsgálatot indított rongálás miatt. Ekkor mintegy ezer székelyföldi tiltakozó alkotott élő láncot az I. világháborúban elhunyt magyar honvédek nyughelyéül szolgáló temető előtt, hogy megakadályozza a sírkertben törvénytelenül kialakított román parcella felszentelését.



A több ezres román tömegben futballhuligánnak látszó fiatalok is voltak, akik megkerülve a csendőrségi egységeket, hátulról jutottak be a sírkertbe, kitépték a kapu szárnyait, és utat nyitottak a tömegnek.



A temetőbe benyomulók összetörték a székely kaput, kihúzták a földből és szétdobálták a magyar katonák mogyoróágakból rögtönzött névtáblás keresztjeit, és a most elítélt társuk a kapuról leszakított deszkával kiütötte az MTVA csíkszeredai operatőrének kezéből a kamerát.



Az események után több magyar résztvevő, szervezet és intézmény is ügyészségi feljelentést tett a nacionalista szólamokat skandáló támadók ellen.