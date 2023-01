USA

Öt rendőrt vádolnak gyilkossággal egy halálos kimenetelű intézkedés miatt Memphisben

Gyilkosság és egyéb bűncselekmények miatt emeltek vádat az amerikai Tennessee államban csütörtökön öt rendőr ellen, akinek az intézkedése nyomán január közepén meghalt egy autóvezető Memphisben.



A gyilkossággal megvádolt öt rendőr és az áldozat is afroamerikai.



Az öt rendőrt az eset után, még a múlt héten elbocsátották. A gyanúsítottak maguk jelentkeztek a rendőrségen és jelenleg mindannyian őrizetben vannak. A vád ellenük emberölés, súlyos bántalmazás, hivatali kötelesség megsértése, valamint emberrablás minősített esete.



A járőrök január 7-én este figyelmetlen vezetés miatt állították meg az autóst, a 29 éves Tyre Nicholst, aki vitába szállt a rendőrökkel. A rendőrségi beszámoló szerint megpróbált elszaladni, ezt követően fizikai erővel tartóztatták fel, aminek során súlyos sérüléseket szenvedett. Miután a férfi légzési nehézségekre panaszkodott mentőt hívtak hozzá, kórházba már válságos állapotban került, majd három nappal később meghalt.



Az áldozat családjának ügyvédei üdvözölték a vádemelést. A jogi képviselők még kedden közleményt adtak ki a boncolás eredményéről, amelyben egy független és elismert szakértő vizsgálatára hivatkozva az olvasható, hogy "Tyre súlyos bántalmazás okozta kiterjedt vérzéses sérüléseket szenvedett". Az ügyvédek egyike, Antonio Romanucci beszámolt arról, hogy az intézkedésről szóló rendőrségi felvétel három percnyi ütlegelést örökített meg, majd a rendőrök paprikasprével lefújták az áldozatot és elektromos sokkolót is használva leszorították.



A hatóság arról is beszámolt, hogy az intézkedésben érintett két tűzoltót felmentettek a szolgálat alól, miközben jelenleg is zajlik a belső vizsgálat.



Memphis város rendőrfőnöke az öt járőr cselekedetét "kegyetlennek, hanyagnak és embertelennek" nevezte, valamint arra kérte az afroamerikai többségű nagyváros lakosait, hogy amikor az esetet megörökítő videófelvétel nyilvánosságra kerül, békésen tiltakozzanak.