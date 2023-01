Románia

Százak tüntettek Szatmárnémetiben egy 15 éves lány halála miatt

A fiatal lány légzési nehézségekkel jelentkezett a szatmárnémeti megyei kórház sürgősségi osztályán, de vizsgálat közben kétszer is leállt a szíve. Második alkalommal már nem tudták újjáéleszteni az orvosok. 2023.01.27 07:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több százan tüntettek csütörtökön este Szatmárnémetiben a megyei sürgősségi kórház épülete előtt egy 15 éves lány egy héttel korábbi hirtelen halála miatt - számolt be az Agerpres román hírügynökség.



Az emberek a kórház sürgősségi részlegének bejárata előtti parkban gyűltek össze, ahol gyertyákat és virágokat helyeztek el az elhunyt arcképe előtt. Utána eltorlaszolták a kórházhoz vezető utat és igazságtételt követeltek. "Ki a gyilkosokkal a kórházakból!" - skandálták, és a lányt ellátó orvos lemondását követelték.



A 15 éves lány január 18-án légzési nehézségekkel jelentkezett a szatmárnémeti megyei kórház sürgősségi osztályán, de vizsgálat közben kétszer is leállt a szíve. Második alkalommal már nem tudták újjáéleszteni az orvosok.



Szülei nem akarják elfogadni a történteket, azt állítva, hogy lányuk "saját lábán" érkezett a kórházba, és orvosi műhibára gyanakszanak. Az állítják, hogy az ügyeletes orvos csúnyán beszélt a tinédzserrel és túlsúlyosnak nevezte - írta az Agerpres.



A hírügynökség szerint az orvost 2016-ban már felfüggesztették állásából, de a bíróság a javára döntött, így újra alkalmazták.



Adrian Marc, a megyei sürgősségi kórház menedzsere szerint a mostani ügyben több vizsgálat is indult.



A Szatmár megyei rendőr-főkapitányság gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított büntetőeljárást az ügyben, mint fogalmaztak, a lány "gyanús körülmények között" bekövetkezett halálának körülményeit vizsgálják.