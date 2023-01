Háború

Zelenszkij senkinek nevezte Putyint

Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök "senkinek" nevezte orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint, akivel nem is kíván tárgyalni. Az ukrán vezető korábban azt állította, hogy Putyin talán már nem is él.



Zelenszkij a Sky Newsnak adott, szerdán rögzített interjúban tette a megjegyzéseket. Kay Burley újságíró megkérdezte tőle, mi történne, ha "egy szobában lenne egyedül Putyin elnökkel", és hogy ez segítene-e megoldani az Oroszországgal fennálló konfliktust.



Hosszú szünet után Zelenszkij válaszolt: "Nem érdekel sem Putyin, sem a találkozás, sem a tárgyalás". Azt állította, hogy Putyin nem megbízható, és hozzátette: "Tényleg nem értem, ki hozza a döntéseket Oroszországban".



"Most már túl késő?" - kérdezte Burley.



"Túl késő? Nem számít" - válaszolta Zelenszkij. "Ki ő egyáltalán? A teljes körű invázió után számomra ő egy senki! Senki!"



Amikor csütörtökön megkérdezték a megjegyzésekről, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy azok nem indokolnak választ. Zelenszkijt a béke platformján választották meg, de nem tudta teljesíteni, mondta az orosz tisztviselő.



"Nem hajtotta végre a minszki megállapodásokat. Sőt, kiderült, hogy nem is állt szándékában végrehajtani őket. Háborúra készült" - értékelte Peszkov, utalva a 2014-2015-ös donbászi békeútitervre.



Ugyanebben az interjúban Zelenszkij elismerte az orosz katonai előretörést, amelyet Moszkva veszteségekkel szembeni állítólagos közömbösségének tulajdonított, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek, amiért ígéretet tettek arra, hogy harckocsikat szállítanak Kijevnek.



Az ukrán elnök korábban azt állította, hogy azért utasította el a közvetlen kapcsolatfelvételt Putyinnal, mert "nem volt biztos abban, hogy az orosz elnök, aki időnként megjelenik a televízióban... valóban Putyin".



"Egyáltalán nem tudom, hogy él-e, hogy ő hozza-e a döntéseket, vagy valaki más" - jelentette ki Zelenszkij a múlt héten a davosi Világgazdasági Fórum egyik rendezvényén, amelyen virtuálisan vett részt.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ebben a hónapban azt mondta, hogy nincs értelme tárgyalásokat keresni Zelenszkijjel, mert az ukrán elnök nem az a személy, aki nemzetének külpolitikáját meghatározza.